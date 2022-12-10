https://ria.ru/20221210/udary-1837669718.html
СМИ: США отказались от требования к Украине не атаковать территорию России
СМИ: США отказались от требования к Украине не атаковать территорию России - РИА Новости, 10.12.2022
СМИ: США отказались от требования к Украине не атаковать территорию России
США пересмотрели свои оценки угрозы, исходящей от Москвы, и больше не настаивают на том, чтобы Киев не наносил удары по российской территории, пишет британская... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T02:11
2022-12-10T02:11
2022-12-10T05:04
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США пересмотрели свои оценки угрозы, исходящей от Москвы, и больше не настаивают на том, чтобы Киев не наносил удары по российской территории, пишет британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне.По словам источника, теперь Вашингтон в меньшей степени обеспокоен тем, что наносимые ВСУ удары по российской территории могут побудить Москву к резкой эскалации ситуации."Мы не говорим Киеву: "Не наносите ударов по русским (в России или Крыму)". Мы не можем говорить им, что делать. Им решать, как они применяют свое оружие. Однако когда они используют поставленное нами оружие, мы настаиваем лишь на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции", - добавил неназванный представитель Пентагона.Как отметил собеседник издания, данное ограничение означает, что целью для украинских военных не должны становиться семьи россиян, также Вашингтон выступает против ликвидации конкретных лиц. "Насколько нам известно, Украина следует этим предписаниям", - утверждает источник газеты.Как сообщили в Минобороны, в понедельник Киев пытался совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях при помощи БПЛА советского производства.Как заявил 8 декабря глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, организовать атаку Киеву помогали члены НАТО, в том числе специалисты из США, которые модернизировали советские БПЛА "Стриж".По утверждению официального представителя госдепартамента Неда Прайса, администрация президента США Джо Байдена не побуждает Украину наносить удары по целям за пределами своей территории и не поощряет такие атаки.Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия.
https://ria.ru/20221206/udary-1836818805.html
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в мире, украина, москва, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Москва, Киев, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
02:11 10.12.2022 (обновлено: 05:04 10.12.2022)
СМИ: США отказались от требования к Украине не атаковать территорию России
The Times: США перестали настаивать на том, чтобы ВСУ не наносили удары по России
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости.
США пересмотрели свои оценки угрозы, исходящей от Москвы, и больше не настаивают на том, чтобы Киев не наносил удары по российской территории, пишет
британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне.
"Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с началом (конфликта). Ситуация изменилась", - сообщил собеседник издания.
По словам источника, теперь Вашингтон в меньшей степени обеспокоен тем, что наносимые ВСУ удары по российской территории могут побудить Москву к резкой эскалации ситуации.
"Мы не говорим Киеву: "Не наносите ударов по русским (в России
или Крыму)". Мы не можем говорить им, что делать. Им решать, как они применяют свое оружие. Однако когда они используют поставленное нами оружие, мы настаиваем лишь на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции", - добавил неназванный представитель Пентагона.
Как отметил собеседник издания, данное ограничение означает, что целью для украинских военных не должны становиться семьи россиян, также Вашингтон выступает против ликвидации конкретных лиц. "Насколько нам известно, Украина следует этим предписаниям", - утверждает источник газеты.
Как сообщили в Минобороны, в понедельник Киев
пытался совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях
при помощи БПЛА советского производства.
Как заявил 8 декабря глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, организовать атаку Киеву помогали члены НАТО, в том числе специалисты из США, которые модернизировали советские БПЛА "Стриж".
По утверждению официального представителя госдепартамента Неда Прайса, администрация президента США Джо Байдена не побуждает Украину наносить удары по целям за пределами своей территории и не поощряет такие атаки.
Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия.