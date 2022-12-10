https://ria.ru/20221210/turtsiya-1837696514.html

Источник: Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах

Источник: Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах - РИА Новости, 10.12.2022

Источник: Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах

США и Турция обсудили ситуацию с заторами в проливах, турецкая сторона настаивает на предоставлении документа о страховке судов с нефтью, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T10:48

2022-12-10T10:48

2022-12-10T14:30

в мире

турция

сша

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СТАМБУЛ, 9 дек — РИА Новости. США и Турция обсудили ситуацию с заторами в проливах, турецкая сторона настаивает на предоставлении документа о страховке судов с нефтью, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Газета Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что после начала действия "потолка цен" для российской нефти у турецких берегов образовалась пробка. Собеседник агентства отметил, что замглавы МИД Турции Седат Онал и замминистра финансов США Уолли Адейемо провели телефонный разговор.Он добавил, что "турецкая сторона подчеркнула важность безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в Босфоре, который проходит прямо через центр мегаполиса с населением в 20 миллионов человек".С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221209/yellen-1837360414.html

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сша