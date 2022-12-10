https://ria.ru/20221210/tuman-1837721812.html

Синоптики рассказали, сколько продержится туман в московском регионе

Синоптики рассказали, сколько продержится туман в московском регионе - РИА Новости, 10.12.2022

Синоптики рассказали, сколько продержится туман в московском регионе

Туман, накрывший московский регион, сохранится в ближайшие 1-2 часа, видимость составит 600-1000 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T14:03

2022-12-10T14:03

2022-12-10T14:03

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Туман, накрывший московский регион, сохранится в ближайшие 1-2 часа, видимость составит 600-1000 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик пояснил, что туман, накрывший московский регион, образовался из-за поступления теплого воздуха."Сейчас в Шереметьево тумана нет, видимость 3 километра, во Внуково еще сохраняется туман, видимость 1000 метров, в Остафьево видимость 1300 метров, дымка, в Домодедово видимость 800 метров. В ближайшие час-два туманы и дымки местами еще сохранятся, при видимости 600-1000 метров", - сказал Леус.Синоптик добавил, что на 12.00 по московскому времени на базовой метеостанции ВДНХ и на Балчуге тумана зафиксировано не было.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что в ближайшие часы и до конца дня в городе ожидается туман. Синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500-700 метров."Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221209/moroz-1837429735.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва