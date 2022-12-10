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Синоптики рассказали, сколько продержится туман в московском регионе - РИА Новости, 10.12.2022
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Синоптики рассказали, сколько продержится туман в московском регионе
Синоптики рассказали, сколько продержится туман в московском регионе - РИА Новости, 10.12.2022
Синоптики рассказали, сколько продержится туман в московском регионе
Туман, накрывший московский регион, сохранится в ближайшие 1-2 часа, видимость составит 600-1000 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T14:03
2022-12-10T14:03
погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Туман, накрывший московский регион, сохранится в ближайшие 1-2 часа, видимость составит 600-1000 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик пояснил, что туман, накрывший московский регион, образовался из-за поступления теплого воздуха."Сейчас в Шереметьево тумана нет, видимость 3 километра, во Внуково еще сохраняется туман, видимость 1000 метров, в Остафьево видимость 1300 метров, дымка, в Домодедово видимость 800 метров. В ближайшие час-два туманы и дымки местами еще сохранятся, при видимости 600-1000 метров", - сказал Леус.Синоптик добавил, что на 12.00 по московскому времени на базовой метеостанции ВДНХ и на Балчуге тумана зафиксировано не было.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что в ближайшие часы и до конца дня в городе ожидается туман. Синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500-700 метров."Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - добавили в сообщении.
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
14:03 10.12.2022
 
Синоптики рассказали, сколько продержится туман в московском регионе

Синоптик Леус: туман, накрывший московский регион, сохранится в ближайшие один-два часа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСобака во время тумана в Москве
Собака во время тумана в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собака во время тумана в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Туман, накрывший московский регион, сохранится в ближайшие 1-2 часа, видимость составит 600-1000 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что туман, накрывший московский регион, образовался из-за поступления теплого воздуха.
"Сейчас в Шереметьево тумана нет, видимость 3 километра, во Внуково еще сохраняется туман, видимость 1000 метров, в Остафьево видимость 1300 метров, дымка, в Домодедово видимость 800 метров. В ближайшие час-два туманы и дымки местами еще сохранятся, при видимости 600-1000 метров", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что на 12.00 по московскому времени на базовой метеостанции ВДНХ и на Балчуге тумана зафиксировано не было.
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В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что в ближайшие часы и до конца дня в городе ожидается туман. Синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500-700 метров.
"Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - добавили в сообщении.
 
ПогодаМихаил ЛеусМосква
 
 
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