https://ria.ru/20221210/trevoga-1837675622.html
В Одесской области объявлена воздушная тревога
В Одесской области объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 10.12.2022
В Одесской области объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T05:14
2022-12-10T05:14
2022-12-10T05:14
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Тревога в Одесской области была объявлена в 4.00 (5.00 мск).Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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одесская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Одесской области объявлена воздушная тревога
Минцифры Украины: в Одесской области объявлена воздушная тревога