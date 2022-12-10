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В Николаевской области объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/trevoga-1837673036.html
В Николаевской области объявлена воздушная тревога
В Николаевской области объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 10.12.2022
В Николаевской области объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T03:41
2022-12-10T03:41
специальная военная операция на украине
николаевская область
киев
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена в 02.19 (03.19 мск), а в Николаевской области в 2.22 (3.22 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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николаевская область
киев
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николаевская область, киев, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
03:41 10.12.2022
 
В Николаевской области объявлена воздушная тревога

Минцифры Украины: в Николаевской области объявлена воздушная тревога

CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена в 02.19 (03.19 мск), а в Николаевской области в 2.22 (3.22 мск).
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
02:41Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области объявлена воздушная тревога
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьКиевХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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