https://ria.ru/20221210/trevoga-1837673036.html
В Николаевской области объявлена воздушная тревога
В Николаевской области объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 10.12.2022
В Николаевской области объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T03:41
2022-12-10T03:41
2022-12-10T03:41
специальная военная операция на украине
николаевская область
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херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена в 02.19 (03.19 мск), а в Николаевской области в 2.22 (3.22 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221210/trevoga-1837671401.html
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николаевская область, киев, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
В Николаевской области объявлена воздушная тревога
Минцифры Украины: в Николаевской области объявлена воздушная тревога