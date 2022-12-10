https://ria.ru/20221210/trevoga-1837671401.html

В Харьковской области объявлена воздушная тревога

В Харьковской области объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 10.12.2022

В Харьковской области объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T02:41

2022-12-10T02:41

2022-12-10T02:41

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Тревога была объявлена в 1.19 (2.19 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221209/trevoga-1837647648.html

харьковская область

украина

харьков

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харьковская область, украина, харьков, вооруженные силы рф