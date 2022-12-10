https://ria.ru/20221210/trevoga-1837671401.html
В Харьковской области объявлена воздушная тревога
В Харьковской области объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 10.12.2022
В Харьковской области объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T02:41
2022-12-10T02:41
2022-12-10T02:41
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Тревога была объявлена в 1.19 (2.19 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221209/trevoga-1837647648.html
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харьковская область, украина, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области объявлена воздушная тревога
Минцифры Украины: в Харьковской области объявлена воздушная тревога