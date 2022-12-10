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Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана - РИА Новости, 10.12.2022
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Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана
Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана - РИА Новости, 10.12.2022
Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана
Перспективы взаимной торговли Казахстана и России хорошие, несмотря на западные санкции, товарооборот между двумя странами не пострадал, заявил министр... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T18:15
2022-12-10T18:15
сергей лавров
казахстан
россия
евразийский экономический союз
снг
экономика
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Перспективы взаимной торговли Казахстана и России хорошие, несмотря на западные санкции, товарооборот между двумя странами не пострадал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Лавров отметил, что в двусторонней торговле с Казахстаном за январь-октябрь сегодняшнего года товарооборот "вырос примерно на 10%, что составляет в ежегодном измерении порядка 22 миллиардов долларов США"."Говорю "по старинке" долларов. Нам уже пора отходить от расчетов наших достижений и взаимодействия в валюте, которая доказала свою ненадежность. Эмитенты доллара и евро недоговороспособны и в любой момент могут в одностороннем порядке применить дискриминационные меры", — добавил он.Лавров подчеркнул, что за первые десять месяцев текущего года, показатели товарооборота в ЕАЭС "сохранились на уровне соответствующего периода 2021 года и стали даже чуть выше"."Думаю, к концу 2022 года получим дополнительную позитивную информацию", — полагает он.По словам Лаврова, в ЕАЭС, в рамках СНГ идут "активные дискуссии о том, как вырабатывать защитные механизмы, которые позволят не зависеть или снизить зависимость от "капризов" наших западных партнеров, обслуживать торговлю и инвестиционную деятельность своими методами, включая переход к использованию национальных валют, создание собственных логистических цепочек"."Все это представляется актуальным и активно обсуждается в рамках ЕАЭС и СНГ, в том числе и по двусторонней линии Россия-Казахстан", — резюмировал он.
https://ria.ru/20221209/gaz-1837545923.html
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сергей лавров, казахстан, россия, евразийский экономический союз, снг, экономика, в мире
Сергей Лавров, Казахстан, Россия, Евразийский экономический союз, СНГ, Экономика, В мире
18:15 10.12.2022
 
Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана

Лавров отметил рост товарооборота между Россией и Казахстаном, несмотря на санкции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Перспективы взаимной торговли Казахстана и России хорошие, несмотря на западные санкции, товарооборот между двумя странами не пострадал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Перспективы хорошие. Несмотря на все санкции, которые Запад вопреки всем нормам международного права и принципам рыночной экономики активно насаждал в мире, наш товарооборот не пострадал", — сказал он в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар 24".
Лавров отметил, что в двусторонней торговле с Казахстаном за январь-октябрь сегодняшнего года товарооборот "вырос примерно на 10%, что составляет в ежегодном измерении порядка 22 миллиардов долларов США".
"Говорю "по старинке" долларов. Нам уже пора отходить от расчетов наших достижений и взаимодействия в валюте, которая доказала свою ненадежность. Эмитенты доллара и евро недоговороспособны и в любой момент могут в одностороннем порядке применить дискриминационные меры", — добавил он.
Лавров подчеркнул, что за первые десять месяцев текущего года, показатели товарооборота в ЕАЭС "сохранились на уровне соответствующего периода 2021 года и стали даже чуть выше".
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"Думаю, к концу 2022 года получим дополнительную позитивную информацию", — полагает он.
По словам Лаврова, в ЕАЭС, в рамках СНГ идут "активные дискуссии о том, как вырабатывать защитные механизмы, которые позволят не зависеть или снизить зависимость от "капризов" наших западных партнеров, обслуживать торговлю и инвестиционную деятельность своими методами, включая переход к использованию национальных валют, создание собственных логистических цепочек".
"Все это представляется актуальным и активно обсуждается в рамках ЕАЭС и СНГ, в том числе и по двусторонней линии Россия-Казахстан", — резюмировал он.
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