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Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана

Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана - РИА Новости, 10.12.2022

Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана

Перспективы взаимной торговли Казахстана и России хорошие, несмотря на западные санкции, товарооборот между двумя странами не пострадал, заявил министр... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T18:15

2022-12-10T18:15

2022-12-10T18:15

сергей лавров

казахстан

россия

евразийский экономический союз

снг

экономика

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Перспективы взаимной торговли Казахстана и России хорошие, несмотря на западные санкции, товарооборот между двумя странами не пострадал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Лавров отметил, что в двусторонней торговле с Казахстаном за январь-октябрь сегодняшнего года товарооборот "вырос примерно на 10%, что составляет в ежегодном измерении порядка 22 миллиардов долларов США"."Говорю "по старинке" долларов. Нам уже пора отходить от расчетов наших достижений и взаимодействия в валюте, которая доказала свою ненадежность. Эмитенты доллара и евро недоговороспособны и в любой момент могут в одностороннем порядке применить дискриминационные меры", — добавил он.Лавров подчеркнул, что за первые десять месяцев текущего года, показатели товарооборота в ЕАЭС "сохранились на уровне соответствующего периода 2021 года и стали даже чуть выше"."Думаю, к концу 2022 года получим дополнительную позитивную информацию", — полагает он.По словам Лаврова, в ЕАЭС, в рамках СНГ идут "активные дискуссии о том, как вырабатывать защитные механизмы, которые позволят не зависеть или снизить зависимость от "капризов" наших западных партнеров, обслуживать торговлю и инвестиционную деятельность своими методами, включая переход к использованию национальных валют, создание собственных логистических цепочек"."Все это представляется актуальным и активно обсуждается в рамках ЕАЭС и СНГ, в том числе и по двусторонней линии Россия-Казахстан", — резюмировал он.

https://ria.ru/20221209/gaz-1837545923.html

https://ria.ru/20221128/sotrudnichestvo-1834812464.html

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сергей лавров, казахстан, россия, евразийский экономический союз, снг, экономика, в мире