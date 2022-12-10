Рейтинг@Mail.ru
На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/tezis-1837776280.html
На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации
На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации - РИА Новости, 10.12.2022
На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации
Требования России в сфере международной безопасности, из-за которых началась специальная военная операция на Украине, правомерны и логичны, пишет обозреватель... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T20:08
2022-12-10T21:32
политика
владимир путин
россия
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828344039_0:270:3076:2000_1920x0_80_0_0_ef2d970f6667cd9f4122b007f5fc0168.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Требования России в сфере международной безопасности, из-за которых началась специальная военная операция на Украине, правомерны и логичны, пишет обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски.По ее словам, для обеспечения стабильности континента необходимо сформировать новые механизмы предотвращения конфликтов, подкрепленные принципом контроля над вооружениями. Пока такие условия не созданы, в Европе не может быть прочного мира, и угроза новых войн, даже ядерных, будет сохраняться, подчеркнула Дежевски.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221210/zelenskiy-1837765572.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828344039_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_58f2d7b0644eddf8bb6e64621ed7402f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, украина, европа
Политика, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа
20:08 10.12.2022 (обновлено: 21:32 10.12.2022)
 
На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации

Автор The Independent Дежевски назвала справедливыми требования России перед началом СВО

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Требования России в сфере международной безопасности, из-за которых началась специальная военная операция на Украине, правомерны и логичны, пишет обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски.

"Только когда Россия почувствует себя в безопасности в своих постсоветских границах, ее соседи также будут чувствовать себя в безопасности в своих границах", — рассуждает журналистка.

По ее словам, для обеспечения стабильности континента необходимо сформировать новые механизмы предотвращения конфликтов, подкрепленные принципом контроля над вооружениями. Пока такие условия не созданы, в Европе не может быть прочного мира, и угроза новых войн, даже ядерных, будет сохраняться, подчеркнула Дежевски.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 18:59
"Полное безумие". Французский политик обрушился на Зеленского
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала