https://ria.ru/20221210/tezis-1837776280.html

На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации

На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации - РИА Новости, 10.12.2022

На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации

Требования России в сфере международной безопасности, из-за которых началась специальная военная операция на Украине, правомерны и логичны, пишет обозреватель... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T20:08

2022-12-10T20:08

2022-12-10T21:32

политика

владимир путин

россия

украина

европа

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Требования России в сфере международной безопасности, из-за которых началась специальная военная операция на Украине, правомерны и логичны, пишет обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски.По ее словам, для обеспечения стабильности континента необходимо сформировать новые механизмы предотвращения конфликтов, подкрепленные принципом контроля над вооружениями. Пока такие условия не созданы, в Европе не может быть прочного мира, и угроза новых войн, даже ядерных, будет сохраняться, подчеркнула Дежевски.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221210/zelenskiy-1837765572.html

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украина

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политика, владимир путин, россия, украина, европа