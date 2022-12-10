https://ria.ru/20221210/tezis-1837776280.html
На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации
На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации - РИА Новости, 10.12.2022
На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации
Требования России в сфере международной безопасности, из-за которых началась специальная военная операция на Украине, правомерны и логичны, пишет обозреватель... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T20:08
2022-12-10T20:08
2022-12-10T21:32
политика
владимир путин
россия
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828344039_0:270:3076:2000_1920x0_80_0_0_ef2d970f6667cd9f4122b007f5fc0168.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Требования России в сфере международной безопасности, из-за которых началась специальная военная операция на Украине, правомерны и логичны, пишет обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски.По ее словам, для обеспечения стабильности континента необходимо сформировать новые механизмы предотвращения конфликтов, подкрепленные принципом контроля над вооружениями. Пока такие условия не созданы, в Европе не может быть прочного мира, и угроза новых войн, даже ядерных, будет сохраняться, подчеркнула Дежевски.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221210/zelenskiy-1837765572.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828344039_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_58f2d7b0644eddf8bb6e64621ed7402f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, украина, европа
Политика, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа
20:08 10.12.2022 (обновлено: 21:32 10.12.2022)
На Западе признали главный тезис России о причине спецоперации
Автор The Independent Дежевски назвала справедливыми требования России перед началом СВО