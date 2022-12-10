https://ria.ru/20221210/sudan-1837710176.html
Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС
Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС - РИА Новости, 10.12.2022
Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС
Подача электричества прекратилась на всей территории Судана в субботу из-за неполадок на ГЭС, сообщила газета al-Rakoba. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:41
2022-12-10T12:41
2022-12-10T14:42
судан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837728610_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_b89afadfe70a882bf736d959bc46687e.jpg
КАИР, 10 дек — РИА Новости. Подача электричества прекратилась на всей территории Судана в субботу из-за неполадок на ГЭС, сообщила газета al-Rakoba."Авария на ГЭС Меруи привела к отключению электричества во всем Судане", — сообщила газета.По ее данным, расположенная на севере страны ГЭС снабжает электроэнергией почти всю страну, лишь некоторые города обеспечиваются энергией за счет ТЭС.
https://ria.ru/20221205/sudan-1836385518.html
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837728610_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cbddcc4772a2409b737f856182369d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судан, в мире
12:41 10.12.2022 (обновлено: 14:42 10.12.2022)
Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС
Al-Rakoba: весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС