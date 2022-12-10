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Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС - РИА Новости, 10.12.2022
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Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС
Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС - РИА Новости, 10.12.2022
Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС
Подача электричества прекратилась на всей территории Судана в субботу из-за неполадок на ГЭС, сообщила газета al-Rakoba. РИА Новости, 10.12.2022
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судан
в мире
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КАИР, 10 дек — РИА Новости. Подача электричества прекратилась на всей территории Судана в субботу из-за неполадок на ГЭС, сообщила газета al-Rakoba."Авария на ГЭС Меруи привела к отключению электричества во всем Судане", — сообщила газета.По ее данным, расположенная на севере страны ГЭС снабжает электроэнергией почти всю страну, лишь некоторые города обеспечиваются энергией за счет ТЭС.
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судан, в мире
Судан, В мире
12:41 10.12.2022 (обновлено: 14:42 10.12.2022)
 
Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС

Al-Rakoba: весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС

© AFP 2022 / Ashraf ShazlyБерег реки Нил на севере Судана
Берег реки Нил на севере Судана - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
Берег реки Нил на севере Судана. Архивное фото
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КАИР, 10 дек — РИА Новости. Подача электричества прекратилась на всей территории Судана в субботу из-за неполадок на ГЭС, сообщила газета al-Rakoba.
"Авария на ГЭС Меруи привела к отключению электричества во всем Судане", — сообщила газета.
По ее данным, расположенная на севере страны ГЭС снабжает электроэнергией почти всю страну, лишь некоторые города обеспечиваются энергией за счет ТЭС.
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Военные и оппозиция в Судане договорились о переходе к гражданской власти
 
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