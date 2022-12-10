https://ria.ru/20221210/sudan-1837710176.html

Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС

Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС - РИА Новости, 10.12.2022

Весь Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из ГЭС

Подача электричества прекратилась на всей территории Судана в субботу из-за неполадок на ГЭС, сообщила газета al-Rakoba. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T12:41

2022-12-10T12:41

2022-12-10T14:42

судан

в мире

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КАИР, 10 дек — РИА Новости. Подача электричества прекратилась на всей территории Судана в субботу из-за неполадок на ГЭС, сообщила газета al-Rakoba."Авария на ГЭС Меруи привела к отключению электричества во всем Судане", — сообщила газета.По ее данным, расположенная на севере страны ГЭС снабжает электроэнергией почти всю страну, лишь некоторые города обеспечиваются энергией за счет ТЭС.

https://ria.ru/20221205/sudan-1836385518.html

судан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

судан, в мире