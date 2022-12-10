https://ria.ru/20221210/strugachev-1837200564.html

Биография Семена Стругачева

Биография Семена Стругачева - РИА Новости, 10.12.2022

Биография Семена Стругачева

Советский и российский актер театра и кино Семен Михайлович Стругачев родился 10 декабря 1957 года в поселке Смидович Еврейской автономной области. Позднее... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T01:16

2022-12-10T01:16

2022-12-10T01:16

справки

еврейская автономная область

биробиджан

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франц кафка

владимир маяковский

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Советский и российский актер театра и кино Семен Михайлович Стругачев родился 10 декабря 1957 года в поселке Смидович Еврейской автономной области. Позднее семья переехала в город Биробиджан.В 1979 году окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств (ныне Дальневосточный государственный институт искусств).После окончания учебы работал в Приморском академическом краевом драматическом театре им. Горького (ныне Приморский драматический театр), Горьковском академическом театре им. Горького (ныне Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького), Куйбышевском драматическом театре им. Горького (ныне Самарский академический театр драмы им. М. Горького).С 1988 года работает в Театре им. Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета). Был занят в спектаклях: "Собачье сердце" (Швондер), "Трубадур и его друзья" (Шут), "Западня" (Франц Кафка), "Крошка" (Эдмонд Фонтанж), "Лицо" (Доктор Вергерус), "Жак и его господин" (Маркиз), "Мнимый больной" (Арган), "Фокусник из Люблина" (Яков Мазур), "Фредерик, или Бульвар преступлений" (Му де Звон), "Любовь до гроба" (Бруно), "Испанская баллада" (Альфонсо) и других. В текущем репертуаре театра "Ленсовета" Семен Стругачев занят в спектаклях: "Синьор из высшего общества" и "Фальшивая нота". В Санкт-Петербургском театре комедии им. Н.П. Акимова играл в спектакле "Трудные люди" (1996). Выступил сорежиссером и исполнителем одной из ролей в спектакле "Любовь по-итальянски" (2022), В 2019 году поставил автобиографическую комедию "Биробиджанский соловей". В московском театре имени Владимира Маяковского был постановщиком и исполнителем главной роли в спектакле "Дети портят отношения" (2011). Играет в спектаклях "Муж моей жены" (2006) и "Дуэнья" (2015) театральной компании Маскарад.Играл в антрепризных спектаклях "Брачная ночь втроем", "Крошка", "Любовь по-французски", "Бедный Папик". Дебютом в кино для Семена Стругачева стала роль в картине "Австрийское поле" (1991). Всероссийская популярность пришла после картины "Особенности национальной охоты" (1995). Впоследствии актер снялся в продолжениях: "Особенности национальной рыбалки" (1998), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000), "Особенности национальной политики" (2003). Среди других работ в кино – роли в фильмах и сериалах "Мы едем в Америку" (1992), "Секрет виноделия" (1994), "Железный занавес" (1994), "Эликсир" (1995), "Время печали еще не пришло" (1995), "Убойная сила" (2001-2005), "Мастер и Маргарита" (2005), "Веселые соседи" (2006), "Особенности национальной подледной ловли, или Отрыв по полной (2007), "Вкус Америки" (2010), "Вождь разнокожих" (2011), "Zолушка" (2012), "Чкалов" (2012), "Шерлок Холмс" (2013), "Кавказская пленница" (2014) и др.Среди последних работ роли в фильмах – "Светлана" (2018), "Подкидыш" (2019), "Гудбай, Америка" (2020), "Дайвер" (2020) и "Золотые соседи" (2022).Народный артист России (2008). Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IIстепени (2018). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

еврейская автономная область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, еврейская автономная область, биробиджан, россия, франц кафка, владимир маяковский, шерлок холмс