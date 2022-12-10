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В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой из-за столика в кафе - РИА Новости, 10.12.2022
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В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой из-за столика в кафе
В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой из-за столика в кафе - РИА Новости, 10.12.2022
В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой из-за столика в кафе
Спор из-за столика в кафе стал причиной конфликта с применением оружия в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T14:47
2022-12-10T14:47
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Спор из-за столика в кафе стал причиной конфликта с применением оружия в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее местные СМИ написали, что ранним утром в субботу около бизнес-центра "Высоцкий" ссора между несколькими людьми сначала переросла в драку, затем один из участников конфликта произвел выстрел из оружия."В микрорайоне, о котором идет речь, был произведен один выстрел в землю из травматического пистолета. В результате применения оружия раненых нет. Хозяин пистолета – местный житель 1984 года рождения по имени Леонид – имеет разрешение на оружие Гранд пауэр Т12, доставлен в территориальный ОВД, где сейчас с ним работают сыщики, которые устанавливают мотив произошедшего", - сказал Горелых.Он уточнил, что еще один участник конфликта место происшествия покинул, заявлений и сообщений в полицию от него не поступало."По одной из отрабатываемых полицией версий, за столик в увеселительном заведении, за которым находился владелец травматического пистолета, подсел неизвестный, из-за чего произошла ссора. Более подробные и точные обстоятельства случившегося выясняют оперуполномоченные", - добавил представитель полиции.
https://ria.ru/20221125/strelba-1834254145.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
14:47 10.12.2022
 
В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой из-за столика в кафе

В Екатеринбурге около бизнес-центра из-за столика в кафе произошла драка со стрельбой

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Спор из-за столика в кафе стал причиной конфликта с применением оружия в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местные СМИ написали, что ранним утром в субботу около бизнес-центра "Высоцкий" ссора между несколькими людьми сначала переросла в драку, затем один из участников конфликта произвел выстрел из оружия.
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"В микрорайоне, о котором идет речь, был произведен один выстрел в землю из травматического пистолета. В результате применения оружия раненых нет. Хозяин пистолета – местный житель 1984 года рождения по имени Леонид – имеет разрешение на оружие Гранд пауэр Т12, доставлен в территориальный ОВД, где сейчас с ним работают сыщики, которые устанавливают мотив произошедшего", - сказал Горелых.
Он уточнил, что еще один участник конфликта место происшествия покинул, заявлений и сообщений в полицию от него не поступало.
"По одной из отрабатываемых полицией версий, за столик в увеселительном заведении, за которым находился владелец травматического пистолета, подсел неизвестный, из-за чего произошла ссора. Более подробные и точные обстоятельства случившегося выясняют оперуполномоченные", - добавил представитель полиции.
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