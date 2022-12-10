https://ria.ru/20221210/statya-1837730384.html
Посольство России осудило статью главы Минкульта Украины в Guardian
Посольство России осудило статью главы Минкульта Украины в Guardian - РИА Новости, 10.12.2022
Посольство России осудило статью главы Минкульта Украины в Guardian
Посольство России в Лондоне осудило статью министра культуры Украины Александра Ткаченко в британской газете Guardian, в которой тот призывал "бойкотировать"... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T14:45
2022-12-10T14:45
2022-12-10T14:45
россия
украина
лондон
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Посольство России в Лондоне осудило статью министра культуры Украины Александра Ткаченко в британской газете Guardian, в которой тот призывал "бойкотировать" русскую культуру до окончания кризиса, заявив, что материал "игнорирует и путает факты"."Прискорбно видеть, как известная газета публикует такую откровенно бессовестную статью… Господин Ткаченко прямо призывает к бойкоту русской культуры, тем самым открыто пренебрегая общепринятым принципом, что культура, включающая всемирно известных композиторов и их шедевры, должна оставаться вне политики. …Эти жалкие попытки "отменить" российскую культуру, частью которой была сама Украина на протяжении веков, являются уже другим тревожным предупреждающим сигналом ошибочного и опасного пути, избранного Киевом", - говорится в заявлении российской дипмиссии.Ранее президент России Владимир Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ. По его словам, даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но их имен никто не вспомнит через несколько лет, отмечал Путин, "отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей".
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837494372.html
россия
украина
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, лондон, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Лондон, Владимир Путин, В мире
Посольство России осудило статью главы Минкульта Украины в Guardian
Посольство России осудило статью в Guardian с призывом бойкотировать русскую культуру
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Посольство России в Лондоне осудило статью министра культуры Украины Александра Ткаченко в британской газете Guardian, в которой тот призывал "бойкотировать" русскую культуру до окончания кризиса, заявив, что материал "игнорирует и путает факты".
"Прискорбно видеть, как известная газета публикует такую откровенно бессовестную статью… Господин Ткаченко прямо призывает к бойкоту русской культуры, тем самым открыто пренебрегая общепринятым принципом, что культура, включающая всемирно известных композиторов и их шедевры, должна оставаться вне политики. …Эти жалкие попытки "отменить" российскую культуру, частью которой была сама Украина на протяжении веков, являются уже другим тревожным предупреждающим сигналом ошибочного и опасного пути, избранного Киевом", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
Ранее президент России Владимир Путин
назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ. По его словам, даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но их имен никто не вспомнит через несколько лет, отмечал Путин, "отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей".