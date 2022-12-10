https://ria.ru/20221210/statya-1837730384.html

Посольство России осудило статью главы Минкульта Украины в Guardian

Посольство России осудило статью главы Минкульта Украины в Guardian - РИА Новости, 10.12.2022

Посольство России осудило статью главы Минкульта Украины в Guardian

Посольство России в Лондоне осудило статью министра культуры Украины Александра Ткаченко в британской газете Guardian, в которой тот призывал "бойкотировать"... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T14:45

2022-12-10T14:45

2022-12-10T14:45

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украина

лондон

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Посольство России в Лондоне осудило статью министра культуры Украины Александра Ткаченко в британской газете Guardian, в которой тот призывал "бойкотировать" русскую культуру до окончания кризиса, заявив, что материал "игнорирует и путает факты"."Прискорбно видеть, как известная газета публикует такую откровенно бессовестную статью… Господин Ткаченко прямо призывает к бойкоту русской культуры, тем самым открыто пренебрегая общепринятым принципом, что культура, включающая всемирно известных композиторов и их шедевры, должна оставаться вне политики. …Эти жалкие попытки "отменить" российскую культуру, частью которой была сама Украина на протяжении веков, являются уже другим тревожным предупреждающим сигналом ошибочного и опасного пути, избранного Киевом", - говорится в заявлении российской дипмиссии.Ранее президент России Владимир Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ. По его словам, даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но их имен никто не вспомнит через несколько лет, отмечал Путин, "отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей".

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837494372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, лондон, владимир путин, в мире