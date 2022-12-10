https://ria.ru/20221210/stantsiya-1837716008.html

Российские силы уничтожили в ДНР американскую РЛС контрбатарейной борьбы

Российские силы уничтожили в ДНР американскую РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 10.12.2022

Российские силы уничтожили в ДНР американскую РЛС контрбатарейной борьбы

Российские войска за сутки уничтожили в районе населенного пункта Торское (ДНР) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:18

2022-12-10T13:18

2022-12-10T14:05

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в районе населенного пункта Торское (ДНР) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, отмечает МО РФ.По данным Минобороны РФ, за сутки российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское (ЛНР), Бахмутское и Клещиевка (ДНР).Кроме того, поражены 92 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 197 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7049 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3672 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7534 единицы специальной военной автомобильной техники, отмечается в сводке.

https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837714856.html

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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Минобороны РФ: ВС РФ поразили за сутки шесть пунктов управления ВСУ Брифинг Минобороны РФ 10.12 2022-12-10T13:18 true PT3M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность