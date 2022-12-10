https://ria.ru/20221210/stantsiya-1837716008.html
Российские силы уничтожили в ДНР американскую РЛС контрбатарейной борьбы
Российские силы уничтожили в ДНР американскую РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 10.12.2022
Российские силы уничтожили в ДНР американскую РЛС контрбатарейной борьбы
Российские войска за сутки уничтожили в районе населенного пункта Торское (ДНР) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:18
2022-12-10T13:18
2022-12-10T14:05
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837721661_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7329e5278fdf8853698e7142a0327b60.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в районе населенного пункта Торское (ДНР) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, отмечает МО РФ.По данным Минобороны РФ, за сутки российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское (ЛНР), Бахмутское и Клещиевка (ДНР).Кроме того, поражены 92 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 197 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7049 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3672 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7534 единицы специальной военной автомобильной техники, отмечается в сводке.
https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837714856.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837721661_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a9b96d6eb6bea9dc300da124f75263fe.jpg
Минобороны РФ: ВС РФ поразили за сутки шесть пунктов управления ВСУ
Брифинг Минобороны РФ 10.12
2022-12-10T13:18
true
PT3M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:18 10.12.2022 (обновлено: 14:05 10.12.2022)
Российские силы уничтожили в ДНР американскую РЛС контрбатарейной борьбы
Российские силы уничтожили в районе Торского в ДНР американскую РЛС контрбатарейной борьбы