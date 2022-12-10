https://ria.ru/20221210/ssha-1837700266.html

США фактически воюют на стороне Украины против России, заявили в Совфеде

США фактически воюют на стороне Украины против России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 10.12.2022

США фактически воюют на стороне Украины против России, заявили в Совфеде

Информация, что США не настаивают на том, чтобы Киев не наносил удары по российской территории лишь подтверждает, что Вашингтон уже давно фактически воюет на... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T11:18

2022-12-10T11:18

2022-12-10T11:18

специальная военная операция на украине

ольга ковитиди

россия

украина

сша

политика

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Информация, что США не настаивают на том, чтобы Киев не наносил удары по российской территории лишь подтверждает, что Вашингтон уже давно фактически воюет на стороне Украины против России, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что США пересмотрели свои оценки угрозы, исходящей от Москвы в связи с событиями на Украине, и больше не настаивают на том, чтобы Киев не наносил удары по российской территории."Содержащееся в американском The Times заявление о том, что США больше "не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России", срывает маски с американской власти и свидетельствует о подлинных агрессивных желаниях США, направленных против нашего государства, суверенной России и ее народа", - сказала Ковитиди РИА Новости.По ее словам, в РФ понимают, что на международном уровне сегодня практически некому дать надлежащую политическую и правовую оценку тому, что Соединённые Штаты, "вооружающие, обучающие, оказывающие спутниковое сопровождение, финансовую поддержку и иную военную помощь Украине, уже давно фактически воюют на стороне Украины против России".По словам политика, "активное пособничество, оказываемое военными и гражданскими специалистами США, выраженное в наведении РСЗО на российские цели с использованием американских спутников, в частности, при попытке атаки на российские аэродромы под Рязанью и Энгельсом, активное участие американцев в работе установок HIMARS на Украине, все это ведёт мир к очевидной эскалации военного конфликта"."При этом тот факт, что американские власти втянули США в ненужную для рядовых американцев войну, будет очень дорого стоить Соединенным Штатам", - считает парламентарий.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20221210/illyuzii-1837598221.html

https://ria.ru/20221210/obmen-1837617949.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ольга ковитиди, россия, украина, сша, политика