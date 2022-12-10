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Эксперт рассказал, что нужно делать при падении смартфона в сугроб - РИА Новости, 10.12.2022
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Эксперт рассказал, что нужно делать при падении смартфона в сугроб
Эксперт рассказал, что нужно делать при падении смартфона в сугроб - РИА Новости, 10.12.2022
Эксперт рассказал, что нужно делать при падении смартфона в сугроб
После того, как смартфон упал в сугроб, его стоит встряхнуть, чтобы избавить от избыточного количества влаги, а уже дома стоит протереть влаговпитывающими... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T08:43
2022-12-10T08:43
общество
технологии
мегафон
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. После того, как смартфон упал в сугроб, его стоит встряхнуть, чтобы избавить от избыточного количества влаги, а уже дома стоит протереть влаговпитывающими средствами и не пользоваться устройством на протяжении суток, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов.По его словам, после падения смартфона в сугроб или лужу необходимо "тут же встряхнуть его – это избавит устройство от попадания большего количество влаги". После чего, отмечает Ефимов, нужно отключить смартфон."В помещении смартфон также можно протереть влаговпитывающими средствами, после чего оставить его на столе на два часа и не использовать в течение суток. Нет необходимости сушить смартфон феном или ставить на батарею. В первом случае вы только разгоните воду, а во втором – повредите аккумулятор из-за резкого перегрева", - пояснил эксперт.При попадании смартфона в сугроб, разъяснил Ефимов, стоит убедиться в том, что вы полностью очистили устройство от снега. Для этого необходимо проверить разъемы, динамик, слот для сим-карты, снять аккумулятор, если это возможно. Кроме того, частички снега требуется очистить мягкими средствами, но ни в коем случае нельзя использовать жёсткие или металлические предметы – они могут повредить устройство."Также до полного высыхания нельзя заряжать гаджет – в снегу полно реагентов, которые при соприкосновении с электричеством приведут к коррозии", - резюмировал Ефимов.
https://ria.ru/20221120/smartfon-1832828994.html
https://ria.ru/20221204/tekhnika-1836157923.html
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общество, технологии, мегафон
Общество, Технологии, Мегафон
08:43 10.12.2022
 
Эксперт рассказал, что нужно делать при падении смартфона в сугроб

Эксперт Ефремов: смартфон после падения в сугроб нельзя использовать на протяжении суток

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. После того, как смартфон упал в сугроб, его стоит встряхнуть, чтобы избавить от избыточного количества влаги, а уже дома стоит протереть влаговпитывающими средствами и не пользоваться устройством на протяжении суток, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов.
По его словам, после падения смартфона в сугроб или лужу необходимо "тут же встряхнуть его – это избавит устройство от попадания большего количество влаги". После чего, отмечает Ефимов, нужно отключить смартфон.
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"В помещении смартфон также можно протереть влаговпитывающими средствами, после чего оставить его на столе на два часа и не использовать в течение суток. Нет необходимости сушить смартфон феном или ставить на батарею. В первом случае вы только разгоните воду, а во втором – повредите аккумулятор из-за резкого перегрева", - пояснил эксперт.
При попадании смартфона в сугроб, разъяснил Ефимов, стоит убедиться в том, что вы полностью очистили устройство от снега. Для этого необходимо проверить разъемы, динамик, слот для сим-карты, снять аккумулятор, если это возможно. Кроме того, частички снега требуется очистить мягкими средствами, но ни в коем случае нельзя использовать жёсткие или металлические предметы – они могут повредить устройство.
"Также до полного высыхания нельзя заряжать гаджет – в снегу полно реагентов, которые при соприкосновении с электричеством приведут к коррозии", - резюмировал Ефимов.
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