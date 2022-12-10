https://ria.ru/20221210/smartfon-1837682434.html

Эксперт рассказал, что нужно делать при падении смартфона в сугроб

Эксперт рассказал, что нужно делать при падении смартфона в сугроб - РИА Новости, 10.12.2022

Эксперт рассказал, что нужно делать при падении смартфона в сугроб

После того, как смартфон упал в сугроб, его стоит встряхнуть, чтобы избавить от избыточного количества влаги, а уже дома стоит протереть влаговпитывающими... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T08:43

2022-12-10T08:43

2022-12-10T08:43

общество

технологии

мегафон

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. После того, как смартфон упал в сугроб, его стоит встряхнуть, чтобы избавить от избыточного количества влаги, а уже дома стоит протереть влаговпитывающими средствами и не пользоваться устройством на протяжении суток, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов.По его словам, после падения смартфона в сугроб или лужу необходимо "тут же встряхнуть его – это избавит устройство от попадания большего количество влаги". После чего, отмечает Ефимов, нужно отключить смартфон."В помещении смартфон также можно протереть влаговпитывающими средствами, после чего оставить его на столе на два часа и не использовать в течение суток. Нет необходимости сушить смартфон феном или ставить на батарею. В первом случае вы только разгоните воду, а во втором – повредите аккумулятор из-за резкого перегрева", - пояснил эксперт.При попадании смартфона в сугроб, разъяснил Ефимов, стоит убедиться в том, что вы полностью очистили устройство от снега. Для этого необходимо проверить разъемы, динамик, слот для сим-карты, снять аккумулятор, если это возможно. Кроме того, частички снега требуется очистить мягкими средствами, но ни в коем случае нельзя использовать жёсткие или металлические предметы – они могут повредить устройство."Также до полного высыхания нельзя заряжать гаджет – в снегу полно реагентов, которые при соприкосновении с электричеством приведут к коррозии", - резюмировал Ефимов.

https://ria.ru/20221120/smartfon-1832828994.html

https://ria.ru/20221204/tekhnika-1836157923.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, технологии, мегафон