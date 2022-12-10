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Слуцкий рассказал, кто больше всего потерял в проекте "антиРоссия" - РИА Новости, 10.12.2022
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Слуцкий рассказал, кто больше всего потерял в проекте "антиРоссия"
Слуцкий рассказал, кто больше всего потерял в проекте "антиРоссия" - РИА Новости, 10.12.2022
Слуцкий рассказал, кто больше всего потерял в проекте "антиРоссия"
Германия больше остальных европейских стран потеряла из-за антироссийской политики, такое мнение высказал лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T03:09
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ангела меркель
германия
украина
россия
лдпр
госдума рф
нато
северный поток — 2
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Германия больше остальных европейских стран потеряла из-за антироссийской политики, такое мнение высказал лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Политик разочаровался в "казавшихся когда-то надежными партнерах", говоря об экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель, которая, по его словам, признала свою подпись под минскими соглашениями "ширмой". Как считает Слуцкий, это было сделано, чтобы оттянуть время и "накачать оружием" украинский режим и создать "антироссийский плацдарм"."Вот в этом весь коллективный Запад. Все обещания и "гарантии" с фигой в кармане. Еще и Россию обложили санкциями за невыполнение Минска-2, стороной которого мы никогда не были. А сами? Вранье и лицемерие высшей категории", - добавил он.Ранее Меркель в интервью газете Zeit заявила, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Бывший канцлер сказала, что сомневается, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько делают сейчас, чтобы помочь Украине.
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ангела меркель, германия, украина, россия, лдпр, госдума рф, нато, северный поток — 2
Ангела Меркель, Германия, Украина, Россия, ЛДПР, Госдума РФ, НАТО, Северный поток — 2
03:09 10.12.2022 (обновлено: 05:17 10.12.2022)
 
Слуцкий рассказал, кто больше всего потерял в проекте "антиРоссия"

Депутат Слуцкий: Германия больше других в Европе потеряла из-за антироссийской политики

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГлава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Германия больше остальных европейских стран потеряла из-за антироссийской политики, такое мнение высказал лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

"Одной из самых "потерявших" европейских стран в проекте "антиРоссия" стала... Германия. Именно ФРГ пожертвовала миллионами евро прибыли от разрыва бизнес-контактов с Россией, в том числе с треском "вылетев в трубу" с "Северным потоком 2". И все ради чего? Чтобы "укрепить" Украину, чья экономика сейчас находится на внешнем жизнеобеспечении?" - написал он в своем Telegram-канале.

Политик разочаровался в "казавшихся когда-то надежными партнерах", говоря об экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель, которая, по его словам, признала свою подпись под минскими соглашениями "ширмой". Как считает Слуцкий, это было сделано, чтобы оттянуть время и "накачать оружием" украинский режим и создать "антироссийский плацдарм".
"Вот в этом весь коллективный Запад. Все обещания и "гарантии" с фигой в кармане. Еще и Россию обложили санкциями за невыполнение Минска-2, стороной которого мы никогда не были. А сами? Вранье и лицемерие высшей категории", - добавил он.
Ранее Меркель в интервью газете Zeit заявила, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Бывший канцлер сказала, что сомневается, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько делают сейчас, чтобы помочь Украине.
Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 15:53
Уровень поддержки Киева со стороны европейцев снижается, заявил Слуцкий
 
Ангела МеркельГерманияУкраинаРоссияЛДПРГосдума РФНАТОСеверный поток — 2
 
 
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