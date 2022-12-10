03:09 10.12.2022 (обновлено: 05:17 10.12.2022)
Слуцкий рассказал, кто больше всего потерял в проекте "антиРоссия"
Депутат Слуцкий: Германия больше других в Европе потеряла из-за антироссийской политики
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Германия больше остальных европейских стран потеряла из-за антироссийской политики, такое мнение высказал лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
"Одной из самых "потерявших" европейских стран в проекте "антиРоссия" стала... Германия. Именно ФРГ пожертвовала миллионами евро прибыли от разрыва бизнес-контактов с Россией, в том числе с треском "вылетев в трубу" с "Северным потоком 2". И все ради чего? Чтобы "укрепить" Украину, чья экономика сейчас находится на внешнем жизнеобеспечении?" - написал он в своем Telegram-канале.
Политик разочаровался в "казавшихся когда-то надежными партнерах", говоря об экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель, которая, по его словам, признала свою подпись под минскими соглашениями "ширмой". Как считает Слуцкий, это было сделано, чтобы оттянуть время и "накачать оружием" украинский режим и создать "антироссийский плацдарм".
"Вот в этом весь коллективный Запад. Все обещания и "гарантии" с фигой в кармане. Еще и Россию обложили санкциями за невыполнение Минска-2, стороной которого мы никогда не были. А сами? Вранье и лицемерие высшей категории", - добавил он.
Ранее Меркель в интервью газете Zeit заявила, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Бывший канцлер сказала, что сомневается, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько делают сейчас, чтобы помочь Украине.