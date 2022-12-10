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"Скоро станет обязанностью": немцы высмеяли коррупционный скандал в ЕП - РИА Новости, 10.12.2022
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"Скоро станет обязанностью": немцы высмеяли коррупционный скандал в ЕП
"Скоро станет обязанностью": немцы высмеяли коррупционный скандал в ЕП - РИА Новости, 10.12.2022
"Скоро станет обязанностью": немцы высмеяли коррупционный скандал в ЕП
Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отреагировали на разгорающийся коррупционный скандал в Европарламенте, связанный с попытками не названной... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:42
2022-12-10T13:42
в мире
украина
персидский залив
германия
евросоюз
европарламент
всегреческое социалистическое движение
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отреагировали на разгорающийся коррупционный скандал в Европарламенте, связанный с попытками не названной прокуратурой страны Персидского залива повлиять на политические и экономические решения парламента ЕС.Власти утверждают, что членам парламента преподносили значительные денежные суммы или подарки натурой. По делу уже успели задержать вице-президента Европарламента Еву Кайли, которую также исключили из греческой партии "Всегреческое социалистическое движение".Многие комментаторы из-за случившегося сильно засомневались в законности принимаемых Европарламентом решений."Сейчас ЕС достаточно созрел, чтобы принять Украину в свое сообщество", — сыронизировал Cornelius C."Какие люди представляют большую угрозу для демократии? Те, кто хотят оккупировать парламент с мечом и арбалетом или те, кто сидит в парламенте и продает его?" — напомнил FrankP P. о так называемой "попытке переворота" в Германии."Почему это вдруг стало наказуемо? Если вы хотите принять такие страны, как Украина, в ЕС, коррупция, вероятно, скоро станет обязанностью", — решил andypselon.Накануне Еврокомиссия внесла предложения по содержанию 9-го пакета антироссийских санкций. В нем, в частности, говорится, что под ограничительные меры могут попасть четыре российских телеканала. Также будет расширен список индивидуальных санкций. В него включат порядка 200 физлиц и организаций.
https://ria.ru/20221209/zaderzhanie-1837649008.html
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в мире, украина, персидский залив, германия, евросоюз, европарламент, всегреческое социалистическое движение
В мире, Украина, Персидский залив, Германия, Евросоюз, Европарламент, Всегреческое социалистическое движение
13:42 10.12.2022
 
"Скоро станет обязанностью": немцы высмеяли коррупционный скандал в ЕП

Читатели Die Welt усомнились в законности решений ЕП после коррупционного скандала

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отреагировали на разгорающийся коррупционный скандал в Европарламенте, связанный с попытками не названной прокуратурой страны Персидского залива повлиять на политические и экономические решения парламента ЕС.
Власти утверждают, что членам парламента преподносили значительные денежные суммы или подарки натурой. По делу уже успели задержать вице-президента Европарламента Еву Кайли, которую также исключили из греческой партии "Всегреческое социалистическое движение".
Ева Кайли - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 22:39
СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции
Многие комментаторы из-за случившегося сильно засомневались в законности принимаемых Европарламентом решений.
"Фон дер Ляйен все еще на свободе...?!" — уточнил Walter White.
"Сейчас ЕС достаточно созрел, чтобы принять Украину в свое сообщество", — сыронизировал Cornelius C.
"Какие люди представляют большую угрозу для демократии? Те, кто хотят оккупировать парламент с мечом и арбалетом или те, кто сидит в парламенте и продает его?" — напомнил FrankP P. о так называемой "попытке переворота" в Германии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 14:40
Еврокомиссия представила предложения по новому пакету санкций против России
"Почему это вдруг стало наказуемо? Если вы хотите принять такие страны, как Украина, в ЕС, коррупция, вероятно, скоро станет обязанностью", — решил andypselon.
"Кто знает, скольким депутатам пришлось раздать уголь", — заметила Ana S.
Накануне Еврокомиссия внесла предложения по содержанию 9-го пакета антироссийских санкций. В нем, в частности, говорится, что под ограничительные меры могут попасть четыре российских телеканала. Также будет расширен список индивидуальных санкций. В него включат порядка 200 физлиц и организаций.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 14:54
Москва фиксирует дефицит профессионализма в Европарламенте, заявил Песков
 
В миреУкраинаПерсидский заливГерманияЕвросоюзЕвропарламентВсегреческое социалистическое движение
 
 
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