"Скоро станет обязанностью": немцы высмеяли коррупционный скандал в ЕП
Читатели Die Welt усомнились в законности решений ЕП после коррупционного скандала
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отреагировали на разгорающийся коррупционный скандал в Европарламенте, связанный с попытками не названной прокуратурой страны Персидского залива повлиять на политические и экономические решения парламента ЕС.
Власти утверждают, что членам парламента преподносили значительные денежные суммы или подарки натурой. По делу уже успели задержать вице-президента Европарламента Еву Кайли, которую также исключили из греческой партии "Всегреческое социалистическое движение".
Многие комментаторы из-за случившегося сильно засомневались в законности принимаемых Европарламентом решений.
"Фон дер Ляйен все еще на свободе...?!" — уточнил Walter White.
"Сейчас ЕС достаточно созрел, чтобы принять Украину в свое сообщество", — сыронизировал Cornelius C.
"Какие люди представляют большую угрозу для демократии? Те, кто хотят оккупировать парламент с мечом и арбалетом или те, кто сидит в парламенте и продает его?" — напомнил FrankP P. о так называемой "попытке переворота" в Германии.
"Почему это вдруг стало наказуемо? Если вы хотите принять такие страны, как Украина, в ЕС, коррупция, вероятно, скоро станет обязанностью", — решил andypselon.
"Кто знает, скольким депутатам пришлось раздать уголь", — заметила Ana S.
Накануне Еврокомиссия внесла предложения по содержанию 9-го пакета антироссийских санкций. В нем, в частности, говорится, что под ограничительные меры могут попасть четыре российских телеканала. Также будет расширен список индивидуальных санкций. В него включат порядка 200 физлиц и организаций.