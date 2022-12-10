https://ria.ru/20221210/skandal-1837719148.html

"Скоро станет обязанностью": немцы высмеяли коррупционный скандал в ЕП

"Скоро станет обязанностью": немцы высмеяли коррупционный скандал в ЕП - РИА Новости, 10.12.2022

"Скоро станет обязанностью": немцы высмеяли коррупционный скандал в ЕП

Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отреагировали на разгорающийся коррупционный скандал в Европарламенте, связанный с попытками не названной... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:42

2022-12-10T13:42

2022-12-10T13:42

в мире

украина

персидский залив

германия

евросоюз

европарламент

всегреческое социалистическое движение

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt с юмором отреагировали на разгорающийся коррупционный скандал в Европарламенте, связанный с попытками не названной прокуратурой страны Персидского залива повлиять на политические и экономические решения парламента ЕС.Власти утверждают, что членам парламента преподносили значительные денежные суммы или подарки натурой. По делу уже успели задержать вице-президента Европарламента Еву Кайли, которую также исключили из греческой партии "Всегреческое социалистическое движение".Многие комментаторы из-за случившегося сильно засомневались в законности принимаемых Европарламентом решений."Сейчас ЕС достаточно созрел, чтобы принять Украину в свое сообщество", — сыронизировал Cornelius C."Какие люди представляют большую угрозу для демократии? Те, кто хотят оккупировать парламент с мечом и арбалетом или те, кто сидит в парламенте и продает его?" — напомнил FrankP P. о так называемой "попытке переворота" в Германии."Почему это вдруг стало наказуемо? Если вы хотите принять такие страны, как Украина, в ЕС, коррупция, вероятно, скоро станет обязанностью", — решил andypselon.Накануне Еврокомиссия внесла предложения по содержанию 9-го пакета антироссийских санкций. В нем, в частности, говорится, что под ограничительные меры могут попасть четыре российских телеканала. Также будет расширен список индивидуальных санкций. В него включат порядка 200 физлиц и организаций.

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https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837219511.html

https://ria.ru/20221127/peskov-1834573391.html

украина

персидский залив

германия

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Ольга Матыс

в мире, украина, персидский залив, германия, евросоюз, европарламент, всегреческое социалистическое движение