https://ria.ru/20221210/siriya-1837691434.html

Замглавы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

Замглавы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 10.12.2022

Замглавы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

Замглавы МИД Турции и РФ Седат Онал и Сергей Вершинин в ходе переговоров в Стамбуле обсудили ситуацию в Сирии, Анкара подчеркнула необходимость выполнения всех... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:59

2022-12-10T09:59

2022-12-10T09:59

война в сирии

в мире

сергей вершинин

турция

сирия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:120:1276:838_1920x0_80_0_0_75c036fb1cdc68927bb6dfe52081d9ac.jpg

CТАМБУЛ, 10 дек – РИА Новости. Замглавы МИД Турции и РФ Седат Онал и Сергей Вершинин в ходе переговоров в Стамбуле обсудили ситуацию в Сирии, Анкара подчеркнула необходимость выполнения всех соглашений для политического решения, сообщили РИА Новости в МИД Турции."В ходе переговоров была подчеркнута важность сохранения территориальной целостности и политического единства Сирии и отмечена необходимость поиска политического решения кризиса в стране на основе "дорожной карты", содержащейся в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Мы подтвердили нашу решимость бороться с террористической организацией PПK/YPG/PYD (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции), которая представляет экзистенциальную угрозу не только территориальной целостности Сирии, но и нашей национальной безопасности, и в этом контексте мы выразили надежду, что положения меморандума о взаимопонимании, подписанного с РФ в октябре 2019 года, будут реализованы",- говорится в сообщении МИД Турции.Было заявлено, что "расширение механизма трансграничной помощи ООН для Сирии играет жизненно важную роль в доставке срочной гуманитарной помощи более чем 4 миллионам нуждающихся в стране, и было отмечено, что было бы полезно продолжать трансграничную помощь с помощью этого механизма".

https://ria.ru/20221201/siriya-1835605840.html

турция

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сергей вершинин, турция, сирия, россия