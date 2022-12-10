Замглавы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
Замглавы МИД Турции и России Онал и Вершинин обсудили урегулирование в Сирии
© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии. Архивное фото
CТАМБУЛ, 10 дек – РИА Новости. Замглавы МИД Турции и РФ Седат Онал и Сергей Вершинин в ходе переговоров в Стамбуле обсудили ситуацию в Сирии, Анкара подчеркнула необходимость выполнения всех соглашений для политического решения, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
"В ходе переговоров была подчеркнута важность сохранения территориальной целостности и политического единства Сирии и отмечена необходимость поиска политического решения кризиса в стране на основе "дорожной карты", содержащейся в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Мы подтвердили нашу решимость бороться с террористической организацией PПK/YPG/PYD (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции), которая представляет экзистенциальную угрозу не только территориальной целостности Сирии, но и нашей национальной безопасности, и в этом контексте мы выразили надежду, что положения меморандума о взаимопонимании, подписанного с РФ в октябре 2019 года, будут реализованы",- говорится в сообщении МИД Турции.
Было заявлено, что "расширение механизма трансграничной помощи ООН для Сирии играет жизненно важную роль в доставке срочной гуманитарной помощи более чем 4 миллионам нуждающихся в стране, и было отмечено, что было бы полезно продолжать трансграничную помощь с помощью этого механизма".