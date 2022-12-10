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Замглавы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 10.12.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221210/siriya-1837691434.html
Замглавы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
Замглавы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 10.12.2022
Замглавы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
Замглавы МИД Турции и РФ Седат Онал и Сергей Вершинин в ходе переговоров в Стамбуле обсудили ситуацию в Сирии, Анкара подчеркнула необходимость выполнения всех... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T09:59
2022-12-10T09:59
война в сирии
в мире
сергей вершинин
турция
сирия
россия
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CТАМБУЛ, 10 дек – РИА Новости. Замглавы МИД Турции и РФ Седат Онал и Сергей Вершинин в ходе переговоров в Стамбуле обсудили ситуацию в Сирии, Анкара подчеркнула необходимость выполнения всех соглашений для политического решения, сообщили РИА Новости в МИД Турции."В ходе переговоров была подчеркнута важность сохранения территориальной целостности и политического единства Сирии и отмечена необходимость поиска политического решения кризиса в стране на основе "дорожной карты", содержащейся в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Мы подтвердили нашу решимость бороться с террористической организацией PПK/YPG/PYD (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции), которая представляет экзистенциальную угрозу не только территориальной целостности Сирии, но и нашей национальной безопасности, и в этом контексте мы выразили надежду, что положения меморандума о взаимопонимании, подписанного с РФ в октябре 2019 года, будут реализованы",- говорится в сообщении МИД Турции.Было заявлено, что "расширение механизма трансграничной помощи ООН для Сирии играет жизненно важную роль в доставке срочной гуманитарной помощи более чем 4 миллионам нуждающихся в стране, и было отмечено, что было бы полезно продолжать трансграничную помощь с помощью этого механизма".
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в мире, сергей вершинин, турция, сирия, россия
Война в Сирии, В мире, Сергей Вершинин, Турция, Сирия, Россия
09:59 10.12.2022
 
Замглавы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

Замглавы МИД Турции и России Онал и Вершинин обсудили урегулирование в Сирии

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости
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Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии. Архивное фото
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CТАМБУЛ, 10 дек – РИА Новости. Замглавы МИД Турции и РФ Седат Онал и Сергей Вершинин в ходе переговоров в Стамбуле обсудили ситуацию в Сирии, Анкара подчеркнула необходимость выполнения всех соглашений для политического решения, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
"В ходе переговоров была подчеркнута важность сохранения территориальной целостности и политического единства Сирии и отмечена необходимость поиска политического решения кризиса в стране на основе "дорожной карты", содержащейся в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Мы подтвердили нашу решимость бороться с террористической организацией PПK/YPG/PYD (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции), которая представляет экзистенциальную угрозу не только территориальной целостности Сирии, но и нашей национальной безопасности, и в этом контексте мы выразили надежду, что положения меморандума о взаимопонимании, подписанного с РФ в октябре 2019 года, будут реализованы",- говорится в сообщении МИД Турции.
Было заявлено, что "расширение механизма трансграничной помощи ООН для Сирии играет жизненно важную роль в доставке срочной гуманитарной помощи более чем 4 миллионам нуждающихся в стране, и было отмечено, что было бы полезно продолжать трансграничную помощь с помощью этого механизма".
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