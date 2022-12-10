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Над Симферополем сработала система ПВО - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/simferopol-1837786087.html
Над Симферополем сработала система ПВО
Над Симферополем сработала система ПВО - РИА Новости, 10.12.2022
Над Симферополем сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны отработала над Симферополем, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T21:46
2022-12-10T22:02
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны отработала над Симферополем, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.Согласно сообщениям из социальных сетей, жители северных районов города и пригородов услышали громкий хлопок около 21:05 мск.Он попросил всех крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Крыму, Брянской, Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221208/terakty-1837179088.html
симферополь
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сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Симферополь, Республика Крым
21:46 10.12.2022 (обновлено: 22:02 10.12.2022)
 
Над Симферополем сработала система ПВО

Глава Крыма Аксенов сообщил, что над Симферополем сработала система ПВО

© AP Photo / Pavel GolovkinСимферополь, Крым
Симферополь, Крым - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Симферополь, Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны отработала над Симферополем, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
Согласно сообщениям из социальных сетей, жители северных районов города и пригородов услышали громкий хлопок около 21:05 мск.

"Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме", — подчеркнул глава Крыма.

Он попросил всех крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Крыму, Брянской, Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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