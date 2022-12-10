https://ria.ru/20221210/simferopol-1837786087.html

Над Симферополем сработала система ПВО

Над Симферополем сработала система ПВО - РИА Новости, 10.12.2022

Над Симферополем сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны отработала над Симферополем, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T21:46

2022-12-10T21:46

2022-12-10T22:02

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны отработала над Симферополем, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.Согласно сообщениям из социальных сетей, жители северных районов города и пригородов услышали громкий хлопок около 21:05 мск.Он попросил всех крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Крыму, Брянской, Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221208/terakty-1837179088.html

симферополь

республика крым

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сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым