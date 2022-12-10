https://ria.ru/20221210/serbiya-1837788676.html
Сербия обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово
Сербия обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово - РИА Новости, 10.12.2022
Сербия обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово
Правительство и МИД Сербии на следующей неделе обнародуют дипломатические ноты государств, которые отозвали ранее признанную ими независимость... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T22:17
2022-12-10T22:17
2022-12-10T22:17
в мире
александр вучич
ивица дачич
ана брнабич
сербия
косово
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БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Правительство и МИД Сербии на следующей неделе обнародуют дипломатические ноты государств, которые отозвали ранее признанную ими независимость самопровозглашенной республики Косово, заявил сербский президент Александр Вучич.Глава сербского государства ранее сообщал, что девять стран в последние месяцы отозвали признание независимости самопровозглашенного Косово, но не раскрыл, о каких государствах идет речь."Самое позднее в следующий понедельник или воскресенье наш МИД и правительство Сербии, Ивица Дачич и Ана Брнабич, покажут все, что мы делали в предыдущем периоде, и обнародуют дипломатические ноты тех стран, которые отозвали признание независимости Косово", - сказал Вучич в обращении к гражданам.
https://ria.ru/20221210/kosovo-1837785816.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, сербия, косово
В мире, Александр Вучич, Ивица Дачич, Ана Брнабич, Сербия, Косово
Сербия обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово
Вучич: Сербия скоро обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово