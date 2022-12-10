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Сербия обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово - РИА Новости, 10.12.2022
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Сербия обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово
Сербия обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово - РИА Новости, 10.12.2022
Сербия обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово
Правительство и МИД Сербии на следующей неделе обнародуют дипломатические ноты государств, которые отозвали ранее признанную ими независимость... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T22:17
2022-12-10T22:17
в мире
александр вучич
ивица дачич
ана брнабич
сербия
косово
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БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Правительство и МИД Сербии на следующей неделе обнародуют дипломатические ноты государств, которые отозвали ранее признанную ими независимость самопровозглашенной республики Косово, заявил сербский президент Александр Вучич.Глава сербского государства ранее сообщал, что девять стран в последние месяцы отозвали признание независимости самопровозглашенного Косово, но не раскрыл, о каких государствах идет речь."Самое позднее в следующий понедельник или воскресенье наш МИД и правительство Сербии, Ивица Дачич и Ана Брнабич, покажут все, что мы делали в предыдущем периоде, и обнародуют дипломатические ноты тех стран, которые отозвали признание независимости Косово", - сказал Вучич в обращении к гражданам.
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в мире, александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, сербия, косово
В мире, Александр Вучич, Ивица Дачич, Ана Брнабич, Сербия, Косово
22:17 10.12.2022
 
Сербия обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово

Вучич: Сербия скоро обнародует ноты стран, отозвавших признание независимости Косово

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Правительство и МИД Сербии на следующей неделе обнародуют дипломатические ноты государств, которые отозвали ранее признанную ими независимость самопровозглашенной республики Косово, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства ранее сообщал, что девять стран в последние месяцы отозвали признание независимости самопровозглашенного Косово, но не раскрыл, о каких государствах идет речь.
"Самое позднее в следующий понедельник или воскресенье наш МИД и правительство Сербии, Ивица Дачич и Ана Брнабич, покажут все, что мы делали в предыдущем периоде, и обнародуют дипломатические ноты тех стран, которые отозвали признание независимости Косово", - сказал Вучич в обращении к гражданам.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 21:42
Вучич высказался о планах Приштины подать заявку в Евросоюз 15 декабря
 
В миреАлександр ВучичИвица ДачичАна БрнабичСербияКосово
 
 
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