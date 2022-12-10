06:01 10.12.2022 (обновлено: 06:03 10.12.2022)
РПЦЗ призвала не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине
РПЦЗ призвала не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине и агрессию
Священнослужители во время крестного хода в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) призвал мировую общественность не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине и агрессию, которой подвергается каноническая Украинская православную церковь (УПЦ).
В сообщении, опубликованном в пятницу на сайте РПЦЗ, говорится, что Синод в четверг рассмотрел положение дел в Украинской православной церкви, "подвергающейся ныне гонениям и политически мотивированной агитации".
"Архиерейский Синод выразил свою обеспокоенность агрессией и насилием, направленными против жизни канонической Церкви на территории Украины, призывая всех, от кого это зависит, не закрывать глаза, а возвысить свой голос и настаивать на восстановлении и соблюдении элементарных прав и религиозных свобод Блаженнейшего митрополита (Киевского и всея Украины, главы УПЦ – ред.) Онуфрия, архипастырей, пастырей и многомиллионной паствы Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.
В 2007 году был подписан акт о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью за границей, основанной священнослужителями, монашествующими и мирянами, которые оказались за рубежом после революции 1917 года и Гражданской войны в России.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом российской спецоперации. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательства "антиукраинской деятельности".
СБУ 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Были допрошены более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.