Рейтинг@Mail.ru
РПЦЗ призвала не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/rptsz-1837676044.html
РПЦЗ призвала не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине
РПЦЗ призвала не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине - РИА Новости, 10.12.2022
РПЦЗ призвала не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине
Синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) призвал мировую общественность не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине и агрессию,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T06:01
2022-12-10T06:03
петр порошенко
украина
россия
ровненская область
украинская православная церковь
московский патриархат
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581712061_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_81839c84a600af7c477b696f9068e65a.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) призвал мировую общественность не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине и агрессию, которой подвергается каноническая Украинская православную церковь (УПЦ).В сообщении, опубликованном в пятницу на сайте РПЦЗ, говорится, что Синод в четверг рассмотрел положение дел в Украинской православной церкви, "подвергающейся ныне гонениям и политически мотивированной агитации"."Архиерейский Синод выразил свою обеспокоенность агрессией и насилием, направленными против жизни канонической Церкви на территории Украины, призывая всех, от кого это зависит, не закрывать глаза, а возвысить свой голос и настаивать на восстановлении и соблюдении элементарных прав и религиозных свобод Блаженнейшего митрополита (Киевского и всея Украины, главы УПЦ – ред.) Онуфрия, архипастырей, пастырей и многомиллионной паствы Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.В 2007 году был подписан акт о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью за границей, основанной священнослужителями, монашествующими и мирянами, которые оказались за рубежом после революции 1917 года и Гражданской войны в России.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом российской спецоперации. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательства "антиукраинской деятельности".СБУ 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Были допрошены более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
https://ria.ru/20221128/petitsiya-1834878787.html
https://ria.ru/20221206/pytki-1836715009.html
украина
россия
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581712061_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_9893919185e3d3301714ac8eb57d5f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр порошенко, украина, россия, ровненская область, украинская православная церковь, московский патриархат, русская православная церковь
Петр Порошенко, Украина, Россия, Ровненская область, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Русская православная церковь
06:01 10.12.2022 (обновлено: 06:03 10.12.2022)
 
РПЦЗ призвала не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине

РПЦЗ призвала не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине и агрессию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСвященнослужители во время крестного хода в Киеве
Священнослужители во время крестного хода в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Священнослужители во время крестного хода в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) призвал мировую общественность не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине и агрессию, которой подвергается каноническая Украинская православную церковь (УПЦ).
В сообщении, опубликованном в пятницу на сайте РПЦЗ, говорится, что Синод в четверг рассмотрел положение дел в Украинской православной церкви, "подвергающейся ныне гонениям и политически мотивированной агитации".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 20:40Специальная военная операция на Украине
Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности РПЦ на Украине
"Архиерейский Синод выразил свою обеспокоенность агрессией и насилием, направленными против жизни канонической Церкви на территории Украины, призывая всех, от кого это зависит, не закрывать глаза, а возвысить свой голос и настаивать на восстановлении и соблюдении элементарных прав и религиозных свобод Блаженнейшего митрополита (Киевского и всея Украины, главы УПЦ – ред.) Онуфрия, архипастырей, пастырей и многомиллионной паствы Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.
В 2007 году был подписан акт о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью за границей, основанной священнослужителями, монашествующими и мирянами, которые оказались за рубежом после революции 1917 года и Гражданской войны в России.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом российской спецоперации. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательства "антиукраинской деятельности".
СБУ 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Были допрошены более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 16:17Специальная военная операция на Украине
Прихожан УПЦ пытали в районах, занятых ВСУ, заявили правозащитники
 
Петр ПорошенкоУкраинаРоссияРовненская областьУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала