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РПЦЗ призвала не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине

РПЦЗ призвала не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине - РИА Новости, 10.12.2022

РПЦЗ призвала не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине

Синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) призвал мировую общественность не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине и агрессию,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T06:01

2022-12-10T06:01

2022-12-10T06:03

петр порошенко

украина

россия

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украинская православная церковь

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) призвал мировую общественность не закрывать глаза на нарушение религиозных свобод на Украине и агрессию, которой подвергается каноническая Украинская православную церковь (УПЦ).В сообщении, опубликованном в пятницу на сайте РПЦЗ, говорится, что Синод в четверг рассмотрел положение дел в Украинской православной церкви, "подвергающейся ныне гонениям и политически мотивированной агитации"."Архиерейский Синод выразил свою обеспокоенность агрессией и насилием, направленными против жизни канонической Церкви на территории Украины, призывая всех, от кого это зависит, не закрывать глаза, а возвысить свой голос и настаивать на восстановлении и соблюдении элементарных прав и религиозных свобод Блаженнейшего митрополита (Киевского и всея Украины, главы УПЦ – ред.) Онуфрия, архипастырей, пастырей и многомиллионной паствы Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.В 2007 году был подписан акт о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью за границей, основанной священнослужителями, монашествующими и мирянами, которые оказались за рубежом после революции 1917 года и Гражданской войны в России.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом российской спецоперации. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательства "антиукраинской деятельности".СБУ 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Были допрошены более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.

https://ria.ru/20221128/petitsiya-1834878787.html

https://ria.ru/20221206/pytki-1836715009.html

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петр порошенко, украина, россия, ровненская область, украинская православная церковь, московский патриархат, русская православная церковь