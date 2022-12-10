В Москве в подъезде жилого дома нашли новорожденную девочку
В Москве нашли в подъезде младенца, мать которого судили за оставление ребенка в опасности
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новорожденную девочку, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности, обнаружили в подъезде на юге Москвы, сообщила прокуратура города.
"На лестничной клетке первого этажа жилого дома на улице Паромная жильцом дома обнаружен новорожденный ребенок - девочка примерно семи дней от рождения. Новорожденная завернута в одеяло, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышке оказывается медицинская помощь, планируется госпитализация", – говорится в сообщении в канале прокуратуры в Telegram.
Отмечается, что личность матери ребенка установлена. "Предварительно это ранее судимая за оставление своего ребенка в опасности (статья 125 УК РФ) женщина 1981 года рождения. Ведется ее розыск", - добавляет прокуратура.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности".
По предварительным данным прокуратуры, женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и покинула место преступления.