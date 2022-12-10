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В Москве в подъезде жилого дома нашли новорожденную девочку

В Москве в подъезде жилого дома нашли новорожденную девочку - РИА Новости, 10.12.2022

В Москве в подъезде жилого дома нашли новорожденную девочку

Новорожденную девочку, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности, обнаружили в подъезде на юге Москвы, сообщила прокуратура города. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T23:32

2022-12-10T23:32

2022-12-10T23:32

происшествия

москва

россия

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Новорожденную девочку, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности, обнаружили в подъезде на юге Москвы, сообщила прокуратура города.Отмечается, что личность матери ребенка установлена. "Предварительно это ранее судимая за оставление своего ребенка в опасности (статья 125 УК РФ) женщина 1981 года рождения. Ведется ее розыск", - добавляет прокуратура.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности".По предварительным данным прокуратуры, женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и покинула место преступления.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы