https://ria.ru/20221210/pvo-1837717471.html

Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха"

Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха" - РИА Новости, 10.12.2022

Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха"

Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР и сбили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:29

2022-12-10T13:29

2022-12-10T13:29

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР и сбили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Еленовка, Благовещенка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Комсомольское, Новогоровка, Жовтневое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221210/grad-1837716920.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

запорожская область, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины