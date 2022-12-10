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Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха" - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/pvo-1837717471.html
Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха"
Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха" - РИА Новости, 10.12.2022
Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха"
Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР и сбили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:29
2022-12-10T13:29
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР и сбили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Еленовка, Благовещенка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Комсомольское, Новогоровка, Жовтневое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
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запорожская область
донецкая народная республика
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запорожская область, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:29 10.12.2022
 
Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха"

Российская ПВО сбила десять украинских снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР и сбили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Еленовка, Благовещенка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Комсомольское, Новогоровка, Жовтневое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 13:22Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили еще две украинские машины РСЗО "Град"
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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