https://ria.ru/20221210/pvo-1837717471.html
Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха"
Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха" - РИА Новости, 10.12.2022
Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха"
Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР и сбили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:29
2022-12-10T13:29
2022-12-10T13:29
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР и сбили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Еленовка, Благовещенка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Комсомольское, Новогоровка, Жовтневое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха"
Российская ПВО сбила десять украинских снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха"