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В Москве заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово
В Москве заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово - РИА Новости, 12.12.2022
В Москве заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово
Московские специалисты заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-10T15:30
2022-12-10T15:30
2022-12-12T13:53
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московские специалисты заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты Мосприроды заметили серого сорокопута с добычей в природно-историческом парке "Измайлово", - говорится в сообщении.Отмечается, что сорокопута можно увидеть сидящим на верхушках деревьев, откуда он выслеживает добычу, или на опушках, среди кустарников, на полях, в перелесках. Размером серый сорокопут примерно с дрозда, его спинка окрашена в серый цвет, а брюшко – белое. Окрас крыльев и хвоста черный с белыми узкими полосами. Во внешнем виде выделяется черная полоса, проходящая через глаза и напоминающая маску."Сорокопут – хищник. Питается мелкими грызунами, ящерицами, птицами и небольшими позвоночными животными, не отказывается и от беспозвоночных. Использует своеобразный метод разделывания крупной добычи: нанизывает ее на заостренный древесный побег или колючку. Может создавать кладовые, запасая пищу впрок", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московские специалисты заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Мосприроды заметили серого сорокопута с добычей в природно-историческом парке "Измайлово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сорокопута можно увидеть сидящим на верхушках деревьев, откуда он выслеживает добычу, или на опушках, среди кустарников, на полях, в перелесках. Размером серый сорокопут примерно с дрозда, его спинка окрашена в серый цвет, а брюшко – белое. Окрас крыльев и хвоста черный с белыми узкими полосами. Во внешнем виде выделяется черная полоса, проходящая через глаза и напоминающая маску.
"Сорокопут – хищник. Питается мелкими грызунами, ящерицами, птицами и небольшими позвоночными животными
, не отказывается и от беспозвоночных. Использует своеобразный метод разделывания крупной добычи: нанизывает ее на заостренный древесный побег или колючку. Может создавать кладовые, запасая пищу впрок", - добавили в сообщении.