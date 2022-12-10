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В Москве заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово - РИА Новости, 12.12.2022
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В Москве заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово
В Москве заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово - РИА Новости, 12.12.2022
В Москве заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово
Московские специалисты заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-10T15:30
2022-12-12T13:53
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московские специалисты заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты Мосприроды заметили серого сорокопута с добычей в природно-историческом парке "Измайлово", - говорится в сообщении.Отмечается, что сорокопута можно увидеть сидящим на верхушках деревьев, откуда он выслеживает добычу, или на опушках, среди кустарников, на полях, в перелесках. Размером серый сорокопут примерно с дрозда, его спинка окрашена в серый цвет, а брюшко – белое. Окрас крыльев и хвоста черный с белыми узкими полосами. Во внешнем виде выделяется черная полоса, проходящая через глаза и напоминающая маску."Сорокопут – хищник. Питается мелкими грызунами, ящерицами, птицами и небольшими позвоночными животными, не отказывается и от беспозвоночных. Использует своеобразный метод разделывания крупной добычи: нанизывает ее на заостренный древесный побег или колючку. Может создавать кладовые, запасая пищу впрок", - добавили в сообщении.
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
15:30 10.12.2022 (обновлено: 13:53 12.12.2022)
 

В Москве заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкПтицы Карелии
Птицы Карелии - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Птицы Карелии
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московские специалисты заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Мосприроды заметили серого сорокопута с добычей в природно-историческом парке "Измайлово", - говорится в сообщении.
Синица в парке Серебряный бор в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Отмечается, что сорокопута можно увидеть сидящим на верхушках деревьев, откуда он выслеживает добычу, или на опушках, среди кустарников, на полях, в перелесках. Размером серый сорокопут примерно с дрозда, его спинка окрашена в серый цвет, а брюшко – белое. Окрас крыльев и хвоста черный с белыми узкими полосами. Во внешнем виде выделяется черная полоса, проходящая через глаза и напоминающая маску.
"Сорокопут – хищник. Питается мелкими грызунами, ящерицами, птицами и небольшими позвоночными животными, не отказывается и от беспозвоночных. Использует своеобразный метод разделывания крупной добычи: нанизывает ее на заостренный древесный побег или колючку. Может создавать кладовые, запасая пищу впрок", - добавили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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