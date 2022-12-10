https://ria.ru/20221210/ptitsy-1838047282.html

В Москве заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово

В Москве заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово - РИА Новости, 12.12.2022

В Москве заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово

Московские специалисты заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-10T15:30

2022-12-10T15:30

2022-12-12T13:53

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московские специалисты заметили редкую птицу из семейства сорокопутовых в Измайлово, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты Мосприроды заметили серого сорокопута с добычей в природно-историческом парке "Измайлово", - говорится в сообщении.Отмечается, что сорокопута можно увидеть сидящим на верхушках деревьев, откуда он выслеживает добычу, или на опушках, среди кустарников, на полях, в перелесках. Размером серый сорокопут примерно с дрозда, его спинка окрашена в серый цвет, а брюшко – белое. Окрас крыльев и хвоста черный с белыми узкими полосами. Во внешнем виде выделяется черная полоса, проходящая через глаза и напоминающая маску."Сорокопут – хищник. Питается мелкими грызунами, ящерицами, птицами и небольшими позвоночными животными, не отказывается и от беспозвоночных. Использует своеобразный метод разделывания крупной добычи: нанизывает ее на заостренный древесный побег или колючку. Может создавать кладовые, запасая пищу впрок", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221212/pravila-1837495426.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва