https://ria.ru/20221210/proverka-1837695174.html

В Чите проверят информацию об избиении учителем первоклассника

В Чите проверят информацию об избиении учителем первоклассника - РИА Новости, 10.12.2022

В Чите проверят информацию об избиении учителем первоклассника

Следователи и прокуратура начали проверки в школе № 35 в Чите после информации о якобы избиении учителем первоклассника, сообщили в пресс-службах ведомств. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T10:34

2022-12-10T10:34

2022-12-10T15:59

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забайкальский край

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ЧИТА, 10 дек — РИА Новости. Следователи и прокуратура начали проверки в школе № 35 в Чите после информации о якобы избиении учителем первоклассника, сообщили в пресс-службах ведомств.Ранее региональный телеканал "Забайкалье" опубликовал снятое школьниками видео. На нем слышно, как плачет первоклассник, а учитель ругается на него. Родители сообщили телеканалу, что педагог якобы толкнула первоклассника, отчего тот ударился подбородком о парту."Десятого декабря в соцсетях появились данные о том, что в одной из читинских школ преподаватель начальной школы применяет недопустимые методы воспитания к ученикам первого класса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.Следователи приступили к работе в школе. Они опросят ее руководство, преподавателей, а также учеников и их родителей. Следователи установят соответствие данных, опубликованных в соцсетях, действительности.В пресс-службе прокуратуры Забайкалья также сообщили о начавшейся проверке."Сегодня в Telegram-канале региональной телевизионной компании "Забайкалье" опубликованы видеозапись и сведения о том, что преподаватель продленки читинской школы № 35, предположительно, применяет насилие к учащимся первого класса. <…> По данному факту прокуратура организовала проверку", — уточнили в пресс-службе.Представители надзорного ведомства проверят соблюдение в школе прав обучающихся, дадут оценку действиям преподавательского состава и администрации.

https://ria.ru/20221208/shkola-1837176849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, чита, забайкальский край