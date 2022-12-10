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В Чите проверят информацию об избиении учителем первоклассника - РИА Новости, 10.12.2022
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В Чите проверят информацию об избиении учителем первоклассника
В Чите проверят информацию об избиении учителем первоклассника - РИА Новости, 10.12.2022
В Чите проверят информацию об избиении учителем первоклассника
Следователи и прокуратура начали проверки в школе № 35 в Чите после информации о якобы избиении учителем первоклассника, сообщили в пресс-службах ведомств. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:34
2022-12-10T15:59
происшествия
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забайкальский край
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ЧИТА, 10 дек — РИА Новости. Следователи и прокуратура начали проверки в школе № 35 в Чите после информации о якобы избиении учителем первоклассника, сообщили в пресс-службах ведомств.Ранее региональный телеканал "Забайкалье" опубликовал снятое школьниками видео. На нем слышно, как плачет первоклассник, а учитель ругается на него. Родители сообщили телеканалу, что педагог якобы толкнула первоклассника, отчего тот ударился подбородком о парту."Десятого декабря в соцсетях появились данные о том, что в одной из читинских школ преподаватель начальной школы применяет недопустимые методы воспитания к ученикам первого класса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.Следователи приступили к работе в школе. Они опросят ее руководство, преподавателей, а также учеников и их родителей. Следователи установят соответствие данных, опубликованных в соцсетях, действительности.В пресс-службе прокуратуры Забайкалья также сообщили о начавшейся проверке."Сегодня в Telegram-канале региональной телевизионной компании "Забайкалье" опубликованы видеозапись и сведения о том, что преподаватель продленки читинской школы № 35, предположительно, применяет насилие к учащимся первого класса. &lt;…&gt; По данному факту прокуратура организовала проверку", — уточнили в пресс-службе.Представители надзорного ведомства проверят соблюдение в школе прав обучающихся, дадут оценку действиям преподавательского состава и администрации.
https://ria.ru/20221208/shkola-1837176849.html
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происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
10:34 10.12.2022 (обновлено: 15:59 10.12.2022)
 
В Чите проверят информацию об избиении учителем первоклассника

В школе в Чите начали проверки после информации об избиении учителем первоклассника

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 10 дек — РИА Новости. Следователи и прокуратура начали проверки в школе № 35 в Чите после информации о якобы избиении учителем первоклассника, сообщили в пресс-службах ведомств.
Ранее региональный телеканал "Забайкалье" опубликовал снятое школьниками видео. На нем слышно, как плачет первоклассник, а учитель ругается на него. Родители сообщили телеканалу, что педагог якобы толкнула первоклассника, отчего тот ударился подбородком о парту.
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"Десятого декабря в соцсетях появились данные о том, что в одной из читинских школ преподаватель начальной школы применяет недопустимые методы воспитания к ученикам первого класса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Следователи приступили к работе в школе. Они опросят ее руководство, преподавателей, а также учеников и их родителей. Следователи установят соответствие данных, опубликованных в соцсетях, действительности.
В пресс-службе прокуратуры Забайкалья также сообщили о начавшейся проверке.
"Сегодня в Telegram-канале региональной телевизионной компании "Забайкалье" опубликованы видеозапись и сведения о том, что преподаватель продленки читинской школы № 35, предположительно, применяет насилие к учащимся первого класса. <…> По данному факту прокуратура организовала проверку", — уточнили в пресс-службе.
Представители надзорного ведомства проверят соблюдение в школе прав обучающихся, дадут оценку действиям преподавательского состава и администрации.
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