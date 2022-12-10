В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год
Алесю Беляцкому, "Мемориалу" и "Центру гражданских свобод" вручили Нобелевскую премию мира
© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в ходе церемонии в Осло председателю незарегистрированного в Белоруссии центра "Весна" Алесю Беляцкому, российской организации "Мемориал"*, а также украинскому "Центру гражданских свобод".
Вручение традиционно каждый год проходит 10 декабря, в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля.
Затем в 16.00 (18.00 мск) начнется церемония вручения наград в Стокгольме.
Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля за 2022 год присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дыбвигу за "исследование банков и финансовых кризисов".
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Она удостоилась награды за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".
Нобелевская премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за исследования в области квантовой механики, в частности, за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации.
Лауреатом Нобелевской премии по медицине стал шведский ученый Сванте Паабо, удостоившийся награды за изучение генетических основ эволюции человека.
* Организация, признанная иноагентом в России и ликвидированная.