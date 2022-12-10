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В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год - РИА Новости, 10.12.2022
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В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год
В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год - РИА Новости, 10.12.2022
В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год
Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в ходе церемонии в Осло председателю незарегистрированного в Белоруссии центра "Весна" Алесю Беляцкому,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T16:20
2022-12-10T16:20
в мире
мемориал
норвегия
осло
нобелевская премия
нобелевская премия мира
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в ходе церемонии в Осло председателю незарегистрированного в Белоруссии центра "Весна" Алесю Беляцкому, российской организации "Мемориал"*, а также украинскому "Центру гражданских свобод".Вручение традиционно каждый год проходит 10 декабря, в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля.Затем в 16.00 (18.00 мск) начнется церемония вручения наград в Стокгольме.Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля за 2022 год присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дыбвигу за "исследование банков и финансовых кризисов".Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Она удостоилась награды за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".Нобелевская премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за исследования в области квантовой механики, в частности, за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации.Лауреатом Нобелевской премии по медицине стал шведский ученый Сванте Паабо, удостоившийся награды за изучение генетических основ эволюции человека.* Организация, признанная иноагентом в России и ликвидированная.
https://ria.ru/20221027/nobel-1827337795.html
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в мире, мемориал, норвегия, осло, нобелевская премия, нобелевская премия мира
В мире, Мемориал, Норвегия, Осло, Нобелевская премия, Нобелевская премия мира
16:20 10.12.2022
 
В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год

Алесю Беляцкому, "Мемориалу" и "Центру гражданских свобод" вручили Нобелевскую премию мира

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира
Медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в ходе церемонии в Осло председателю незарегистрированного в Белоруссии центра "Весна" Алесю Беляцкому, российской организации "Мемориал"*, а также украинскому "Центру гражданских свобод".
Вручение традиционно каждый год проходит 10 декабря, в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля.
Затем в 16.00 (18.00 мск) начнется церемония вручения наград в Стокгольме.
Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля за 2022 год присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дыбвигу за "исследование банков и финансовых кризисов".
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 19:29
Путин считает, что Нобелевская премия — не главный показатель достижений
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Она удостоилась награды за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".
Нобелевская премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за исследования в области квантовой механики, в частности, за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации.
Лауреатом Нобелевской премии по медицине стал шведский ученый Сванте Паабо, удостоившийся награды за изучение генетических основ эволюции человека.
* Организация, признанная иноагентом в России и ликвидированная.
Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 15:28
В Совфеде прокомментировали присуждение Нобелевской премии "Мемориалу"*
 
В миреМемориалНорвегияОслоНобелевская премияНобелевская премия мира
 
 
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