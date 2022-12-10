https://ria.ru/20221210/premiya-1837744067.html

В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год

В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год - РИА Новости, 10.12.2022

В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год

Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в ходе церемонии в Осло председателю незарегистрированного в Белоруссии центра "Весна" Алесю Беляцкому,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T16:20

2022-12-10T16:20

2022-12-10T16:20

в мире

мемориал

норвегия

осло

нобелевская премия

нобелевская премия мира

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в ходе церемонии в Осло председателю незарегистрированного в Белоруссии центра "Весна" Алесю Беляцкому, российской организации "Мемориал"*, а также украинскому "Центру гражданских свобод".Вручение традиционно каждый год проходит 10 декабря, в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля.Затем в 16.00 (18.00 мск) начнется церемония вручения наград в Стокгольме.Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля за 2022 год присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дыбвигу за "исследование банков и финансовых кризисов".Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Она удостоилась награды за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".Нобелевская премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за исследования в области квантовой механики, в частности, за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации.Лауреатом Нобелевской премии по медицине стал шведский ученый Сванте Паабо, удостоившийся награды за изучение генетических основ эволюции человека.* Организация, признанная иноагентом в России и ликвидированная.

https://ria.ru/20221027/nobel-1827337795.html

https://ria.ru/20221007/premiya-1822256294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мемориал, норвегия, осло, нобелевская премия, нобелевская премия мира