https://ria.ru/20221210/poteri-1837699778.html

Украинские войска за сутки потеряли убитыми 30 человек, заявили в ДНР

Украинские войска за сутки потеряли убитыми 30 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли убитыми 30 человек, заявили в ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в боях убитыми 30 человек, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T11:13

2022-12-10T11:13

2022-12-10T11:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в боях убитыми 30 человек, сообщила Народная милиция ДНР."Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается также, что "уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито четыре БПЛА противника".

https://ria.ru/20221210/illyuzii-1837598221.html

донецкая народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины