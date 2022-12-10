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Украинские войска за сутки потеряли убитыми 30 человек, заявили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли убитыми 30 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли убитыми 30 человек, заявили в ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в боях убитыми 30 человек, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T11:13
2022-12-10T11:13
2022-12-10T11:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в боях убитыми 30 человек, сообщила Народная милиция ДНР."Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается также, что "уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито четыре БПЛА противника".
https://ria.ru/20221210/illyuzii-1837598221.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки потеряли убитыми 30 человек, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска потеряли более 30 человек и САУ "Акация" за сутки