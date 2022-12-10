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Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/poteri-1837699159.html
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.12.2022
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, два бронетранспортера и один беспилотник, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T11:04
2022-12-10T11:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, два бронетранспортера и один беспилотник, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; три танка; два бронетранспортёра; один беспилотный летательный аппарат; 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, два танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки и 18 единиц специальной автомобильной техники.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:04 10.12.2022
 
Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские войска потеряли до 50 человек, три танка и два БТР за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР во время несения службы в Харьковской области
Военнослужащий Народной милиции ЛНР во время несения службы в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР во время несения службы в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, два бронетранспортера и один беспилотник, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; три танка; два бронетранспортёра; один беспилотный летательный аппарат; 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, два танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки и 18 единиц специальной автомобильной техники.
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