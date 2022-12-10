https://ria.ru/20221210/poteri-1837699159.html

Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР

Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.12.2022

Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки, заявили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, два бронетранспортера и один беспилотник, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T11:04

2022-12-10T11:04

2022-12-10T11:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, три танка, два бронетранспортера и один беспилотник, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; три танка; два бронетранспортёра; один беспилотный летательный аппарат; 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, два танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки и 18 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, вооруженные силы украины