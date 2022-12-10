https://ria.ru/20221210/pomosch-1837728097.html
Минобороны опубликовало видео оказания медпомощи украинским военнопленным
Минобороны опубликовало видео оказания медпомощи украинским военнопленным - РИА Новости, 10.12.2022
Минобороны опубликовало видео оказания медпомощи украинским военнопленным
Минобороны опубликовало кадры оказания медицинской помощи раненым украинским военнопленным. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T14:30
2022-12-10T14:30
2022-12-10T16:06
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры оказания медицинской помощи раненым украинским военнопленным.На видео также показано, как очередной пациент звонит своим родственникам."Со мной все хорошо, я в плену, прохожу медицинское лечение. Лечат хорошо, кормят хорошо, можешь не переживать", — сказал он.В Минобороны также уточнили, что врачи проводят операции круглосуточно, и благодаря лечению и ежедневным перевязкам раненые быстро идут на поправку.
https://ria.ru/20221016/plennyy-1824371240.html
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Оказание помощи пленным солдатам ВСУ. Видео Минобороны России
Оказание помощи пленным солдатам ВСУ. Видео Минобороны России
2022-12-10T14:30
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
14:30 10.12.2022 (обновлено: 16:06 10.12.2022)
Минобороны опубликовало видео оказания медпомощи украинским военнопленным
Минобороны опубликовало видео оказания медицинской помощи раненым украинским военнопленным