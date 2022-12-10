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Минобороны опубликовало видео оказания медпомощи украинским военнопленным

Минобороны опубликовало видео оказания медпомощи украинским военнопленным - РИА Новости, 10.12.2022

Минобороны опубликовало видео оказания медпомощи украинским военнопленным

Минобороны опубликовало кадры оказания медицинской помощи раненым украинским военнопленным. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T14:30

2022-12-10T14:30

2022-12-10T16:06

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры оказания медицинской помощи раненым украинским военнопленным.На видео также показано, как очередной пациент звонит своим родственникам."Со мной все хорошо, я в плену, прохожу медицинское лечение. Лечат хорошо, кормят хорошо, можешь не переживать", — сказал он.В Минобороны также уточнили, что врачи проводят операции круглосуточно, и благодаря лечению и ежедневным перевязкам раненые быстро идут на поправку.

https://ria.ru/20221016/plennyy-1824371240.html

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Оказание помощи пленным солдатам ВСУ. Видео Минобороны России Оказание помощи пленным солдатам ВСУ. Видео Минобороны России 2022-12-10T14:30 true PT1M21S

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия