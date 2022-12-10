https://ria.ru/20221210/polsha-1837751724.html
Поляки обругали украинцев из-за резкого роста бедности
Поляки обругали украинцев из-за резкого роста бедности - РИА Новости, 10.12.2022
Поляки обругали украинцев из-за резкого роста бедности
Читатели польской газеты Interia считают лояльность властей к Украине причиной резкого роста бедности по итогам года. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:21
2022-12-10T17:21
2022-12-10T20:26
в мире
польша
украина
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia считают лояльность властей к Украине причиной резкого роста бедности по итогам года.Поводом стал доклад благотворительного проекта "Благородный подарок", согласно которому финансовое положение жителей Польши значительно ухудшилось. В прошлом году в крайней бедности жили 1,6 миллиона человек, в том числе около 250 тысяч пожилых. По мнению экспертов, в 2023-м эта проблема может серьезно обостриться."Прогнать украинцев, и жизнь поляков наладится", — убежден jarecki."Естественно, статья о бедности в Польше в самом конце, а в начале идут статьи про непобедимых украинцев", — возмутился пользователь с ником BeKa."Помощь Украине — Польша в руине, но власти Польши не обеднеют, а, наоборот, заработают. Поляки, проснитесь!" — призвал Polak."Бедность растет, украинцев все больше, Польша вооружается. Скоро нам скажут, что нужно защищать эту страну и отдать за нее жизнь", — посетовал jorguś."Как раз начали призывать в армию. Украинцы будут сидеть в Польше, а поляки — в украинских окопах", — считает OliP."Главное, что есть деньги на пушки, самолеты и ракеты. Военная техника защитит голодных поляков!" — написал zero.bog.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса Польша и другие западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В Москве назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837567299.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина
17:21 10.12.2022 (обновлено: 20:26 10.12.2022)
Поляки обругали украинцев из-за резкого роста бедности
Читатели Interia из Польши обругали украинцев из-за резкого роста бедности в стране
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Читатели польской газеты Interia считают
лояльность властей к Украине причиной резкого роста бедности по итогам года.
Поводом стал доклад благотворительного проекта "Благородный подарок", согласно которому финансовое положение жителей Польши
значительно ухудшилось. В прошлом году в крайней бедности жили 1,6 миллиона человек, в том числе около 250 тысяч пожилых. По мнению экспертов, в 2023-м эта проблема может серьезно обостриться.
"Прогнать украинцев, и жизнь поляков наладится", — убежден jarecki.
"Естественно, статья о бедности в Польше в самом конце, а в начале идут статьи про непобедимых украинцев", — возмутился пользователь с ником BeKa.
"Помощь Украине — Польша в руине, но власти Польши не обеднеют, а, наоборот, заработают. Поляки, проснитесь!" — призвал Polak.
"Главное, чтобы у украинцев было все хорошо, за них не жалко даже отдать жизнь. Если эти братья Дуды сами ее у нас не заберут", — сыронизировал Władek.
"Бедность растет, украинцев все больше, Польша вооружается. Скоро нам скажут, что нужно защищать эту страну и отдать за нее жизнь", — посетовал jorguś.
"Как раз начали призывать в армию. Украинцы будут сидеть в Польше, а поляки — в украинских окопах", — считает OliP.
"Главное, что есть деньги на пушки, самолеты и ракеты. Военная техника защитит голодных поляков!" — написал zero.bog.
После начала Россией
специальной операции по освобождению Донбасса
Польша и другие западные страны ввели санкции против Москвы
. Это погрузило Европу
в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В Москве назвали действия Вашингтона
и Брюсселя
экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>