https://ria.ru/20221210/polsha-1837751724.html

Поляки обругали украинцев из-за резкого роста бедности

Поляки обругали украинцев из-за резкого роста бедности - РИА Новости, 10.12.2022

Поляки обругали украинцев из-за резкого роста бедности

Читатели польской газеты Interia считают лояльность властей к Украине причиной резкого роста бедности по итогам года. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T17:21

2022-12-10T17:21

2022-12-10T20:26

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia считают лояльность властей к Украине причиной резкого роста бедности по итогам года.Поводом стал доклад благотворительного проекта "Благородный подарок", согласно которому финансовое положение жителей Польши значительно ухудшилось. В прошлом году в крайней бедности жили 1,6 миллиона человек, в том числе около 250 тысяч пожилых. По мнению экспертов, в 2023-м эта проблема может серьезно обостриться."Прогнать украинцев, и жизнь поляков наладится", — убежден jarecki."Естественно, статья о бедности в Польше в самом конце, а в начале идут статьи про непобедимых украинцев", — возмутился пользователь с ником BeKa."Помощь Украине — Польша в руине, но власти Польши не обеднеют, а, наоборот, заработают. Поляки, проснитесь!" — призвал Polak."Бедность растет, украинцев все больше, Польша вооружается. Скоро нам скажут, что нужно защищать эту страну и отдать за нее жизнь", — посетовал jorguś."Как раз начали призывать в армию. Украинцы будут сидеть в Польше, а поляки — в украинских окопах", — считает OliP."Главное, что есть деньги на пушки, самолеты и ракеты. Военная техника защитит голодных поляков!" — написал zero.bog.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса Польша и другие западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В Москве назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837567299.html

https://ria.ru/20221206/polsha-1836553546.html

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в мире, польша, украина