https://ria.ru/20221210/politsiya-1837719858.html

В Германии полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников

В Германии полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников - РИА Новости, 10.12.2022

В Германии полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников

Спецслужбы проводят операцию в Дрездене, связанную с предполагаемым захватом заложников, говорится в заявлении полиции немецкой федеральной земли Саксония. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:47

2022-12-10T13:47

2022-12-10T15:29

германия

дрезден

в мире

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Спецслужбы проводят операцию в Дрездене, связанную с предполагаемым захватом заложников, говорится в заявлении полиции немецкой федеральной земли Саксония.Ранее СМИ сообщили, что полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Злоумышленник, по предварительным данным, застрелил женщину. По данным издания Bild, он пытался также атаковать офис радиостанции Radio Dresden, а затем скрылся. Ее руководитель Тино Утасси заявил, что всех сотрудников удалось переместить в безопасное место. Посетителей ТЦ Altmarktgalerie эвакуировали.

германия

дрезден

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

германия, дрезден, в мире