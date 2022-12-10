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В Германии полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников - РИА Новости, 10.12.2022
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В Германии полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников
В Германии полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников - РИА Новости, 10.12.2022
В Германии полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников
Спецслужбы проводят операцию в Дрездене, связанную с предполагаемым захватом заложников, говорится в заявлении полиции немецкой федеральной земли Саксония. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:47
2022-12-10T15:29
германия
дрезден
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Спецслужбы проводят операцию в Дрездене, связанную с предполагаемым захватом заложников, говорится в заявлении полиции немецкой федеральной земли Саксония.Ранее СМИ сообщили, что полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Злоумышленник, по предварительным данным, застрелил женщину. По данным издания Bild, он пытался также атаковать офис радиостанции Radio Dresden, а затем скрылся. Ее руководитель Тино Утасси заявил, что всех сотрудников удалось переместить в безопасное место. Посетителей ТЦ Altmarktgalerie эвакуировали.
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германия, дрезден, в мире
Германия, Дрезден, В мире
13:47 10.12.2022 (обновлено: 15:29 10.12.2022)
 
В Германии полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников

В Дрездене полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников

© AFP 2022 / Jens SchlueterОфицер немецкой полиции в центре города Дрезден, где проходит крупномасштабная полицейская операция в связи с захватом заложников
Офицер немецкой полиции в центре города Дрезден, где проходит крупномасштабная полицейская операция в связи с захватом заложников - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / Jens Schlueter
Офицер немецкой полиции в центре города Дрезден, где проходит крупномасштабная полицейская операция в связи с захватом заложников
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Спецслужбы проводят операцию в Дрездене, связанную с предполагаемым захватом заложников, говорится в заявлении полиции немецкой федеральной земли Саксония.
Ранее СМИ сообщили, что полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Злоумышленник, по предварительным данным, застрелил женщину.
По данным издания Bild, он пытался также атаковать офис радиостанции Radio Dresden, а затем скрылся. Ее руководитель Тино Утасси заявил, что всех сотрудников удалось переместить в безопасное место.
Посетителей ТЦ Altmarktgalerie эвакуировали.
 
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