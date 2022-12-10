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В Кузбассе проходят памятные мероприятия к столетию Николая Масалова

В Кузбассе проходят памятные мероприятия к столетию Николая Масалова - РИА Новости, 10.12.2022

В Кузбассе проходят памятные мероприятия к столетию Николая Масалова

Памятные мероприятия к 100-летию советского пехотинца, участника Великой Отечественной войны Николая Масалова проходят в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T15:21

2022-12-10T15:21

2022-12-10T15:21

кемерово

кемеровская область

великая отечественная война (1941-1945)

сергей цивилев

иркутская область

юрга

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КЕМЕРОВО, 10 дек – РИА Новости. Памятные мероприятия к 100-летию советского пехотинца, участника Великой Отечественной войны Николая Масалова проходят в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."Губернатор Кузбасса возложил цветы на могилу Николая Масалова в пгт. Тяжинский и принял участие в торжественном митинге на площади Победы. К мемориалу с барельефом Воина-Освободителя на 100-летие со дня рождения героя пришли жители Тяжинского и Тисульского округов и ветераны, которые знали Николая Масалова лично, а также юнармейцы и кадеты. Они почтили память прославленного земляка минутой молчания", – говорится в сообщении."Я благодарен вам за то, что чтите память Николая Масалова и на его примере воспитываете детей. Сегодня мы вспоминаем кузбассовца, подвиг которого известен во всем мире. С того дня, когда наш земляк Николай Масалов совершил по-настоящему гуманный и человеческий поступок — с риском для собственной жизни в последние дни войны спас немецкую девочку — прошло более 77 лет, но до сих пор мы восхищаемся его решением. Он служит примером того, как в самые лютые и страшные времена человек проявил милосердие и в то же время мужество. Его подвиг — яркое свидетельство того, что для русского воина главное — не захват территорий, а спасение жизни, справедливость и мир. На таких поступках надо воспитывать молодежь", — цитирует пресс-служба Цивилева.Подчеркивается, что памятные мероприятия, посвященные 100-летию Николая Масалова проходят по всему Кузбассу. Отмечается, на мероприятия к 100-летию со дня рождения Николая Масалова приглашена молодежь и школьники. В школах, вузах и сузах региона организованы классные часы с показом фильма "Возвращение героя", снятого в Кузбассе.В Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю дежурит почетный караул. На торжественном митинге цветы к подножию памятника, который воздвигнут в честь героя-кузбассовца Николая Ивановича Масалова, возложили губернатор Сергей Цивилев, юнармейцы и ветераны.Также в торжественном мероприятии приняли участие и особо отличившиеся в боевой подготовке мобилизованные из Иркутской области, которые проходят подготовку в учебном центре Юрги. С такой просьбой они обратились к Сергею Цивилеву во время его визита в учебный центр.Николай Масалов в апреле 1945-го он был знаменщиком 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время боев за Берлин, 30 апреля 1945-го, он принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма оставалось 50 минут и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Самого Масалова ранили в ногу, но он не сказал об этом и снова встал у знамени полка.Масалов - уроженец Кемеровской области, после войны жил в поселке Тяжинский.

https://ria.ru/20221103/volgograd-1828921862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемерово, кемеровская область, великая отечественная война (1941-1945), сергей цивилев, иркутская область, юрга