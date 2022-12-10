https://ria.ru/20221210/otklyucheniya-1837692973.html

В Полтавской области ввели почасовые графики отключений электроэнергии

В Полтавской области ввели почасовые графики отключений электроэнергии - РИА Новости, 10.12.2022

В Полтавской области ввели почасовые графики отключений электроэнергии

Полтавская область Украины 10 декабря вернулась к почасовым графикам отключения света в связи с получением больших лимитов потребления электроэнергии, сообщил... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T10:09

2022-12-10T10:09

2022-12-10T10:09

в мире

полтавская область

украина

укрэнерго

вооруженные силы рф

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c8e5e2ca511ea19a5c69d81b1d3f866.jpg

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Полтавская область Украины 10 декабря вернулась к почасовым графикам отключения света в связи с получением больших лимитов потребления электроэнергии, сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин."Сегодня Полтавщина вернулась к почасовым графикам. Облэнерго смогло применить этот график, потому что на 10 декабря область получила от "Укрэнерго" большие лимиты потребления электроэнергии", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Ранее в Полтавской области действовали аварийные и экстренные графики отключений электроэнергии. При этом власти приняли решение исключить котельные из перечня помещений, где отключают электричество, чтобы тепло поступало потребителям беспрерывно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221209/svet-1837380469.html

полтавская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, полтавская область, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, денис шмыгаль