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В Полтавской области ввели почасовые графики отключений электроэнергии - РИА Новости, 10.12.2022
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В Полтавской области ввели почасовые графики отключений электроэнергии
В Полтавской области ввели почасовые графики отключений электроэнергии - РИА Новости, 10.12.2022
В Полтавской области ввели почасовые графики отключений электроэнергии
Полтавская область Украины 10 декабря вернулась к почасовым графикам отключения света в связи с получением больших лимитов потребления электроэнергии, сообщил... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:09
2022-12-10T10:09
в мире
полтавская область
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Полтавская область Украины 10 декабря вернулась к почасовым графикам отключения света в связи с получением больших лимитов потребления электроэнергии, сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин."Сегодня Полтавщина вернулась к почасовым графикам. Облэнерго смогло применить этот график, потому что на 10 декабря область получила от "Укрэнерго" большие лимиты потребления электроэнергии", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Ранее в Полтавской области действовали аварийные и экстренные графики отключений электроэнергии. При этом власти приняли решение исключить котельные из перечня помещений, где отключают электричество, чтобы тепло поступало потребителям беспрерывно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221209/svet-1837380469.html
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в мире, полтавская область, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, денис шмыгаль
В мире, Полтавская область, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль
10:09 10.12.2022
 
В Полтавской области ввели почасовые графики отключений электроэнергии

В Полтавской области с 10 декабря ввели почасовые графики отключений электроэнергии

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Полтавская область Украины 10 декабря вернулась к почасовым графикам отключения света в связи с получением больших лимитов потребления электроэнергии, сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин.
"Сегодня Полтавщина вернулась к почасовым графикам. Облэнерго смогло применить этот график, потому что на 10 декабря область получила от "Укрэнерго" большие лимиты потребления электроэнергии", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
Ранее в Полтавской области действовали аварийные и экстренные графики отключений электроэнергии. При этом власти приняли решение исключить котельные из перечня помещений, где отключают электричество, чтобы тепло поступало потребителям беспрерывно.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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В миреПолтавская областьУкраинаУкрэнергоВооруженные силы РФДенис Шмыгаль
 
 
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