https://ria.ru/20221210/oruzhie-1837683222.html

В Японии могут создать подразделения по управлению гиперзвуковым оружием

В Японии могут создать подразделения по управлению гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 10.12.2022

В Японии могут создать подразделения по управлению гиперзвуковым оружием

Министерство обороны Японии планирует создание двух подразделений внутри наземных сил самообороны, которые займутся управлением баллистических ракет с... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:01

2022-12-10T09:01

2022-12-10T09:01

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япония

хоккайдо

сша

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ТОКИО, 10 дек – РИА Новости. Министерство обороны Японии планирует создание двух подразделений внутри наземных сил самообороны, которые займутся управлением баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком, и их последующее размещение в гарнизонах на острове Кюсю и острове Хоккайдо.Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Киодо.Предполагается, что два подразделения будут созданы к 2026 году. Это совпадает по срокам, которые японские власти наметили для размещения модернизированных "противокорабельных ракет типа 12", дальность полета которых будет составлять уже более тысячи километров вместо нынешних чуть более 100 километров.Ранее газета "Майнити" сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до 3 тысяч километров и последующее поэтапное их размещение в различных частях страны, в том числе на Хоккайдо.Кроме этого, издание "Никкэй" сообщало, что Япония и США рассматривают возможность проведения совместного исследования технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, что сможет позволить уничтожать ракеты на высотах, недоступных для имеющихся противоракетных систем. В частности, министерство обороны Японии планирует в 2023 году начать проектирование ракетного двигателя, предназначенного для ракет большой дальности и с возможностью поворота в случае изменения траектории полета ракеты противника.

https://ria.ru/20221210/yaponiya-1837673163.html

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хоккайдо

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, хоккайдо, сша