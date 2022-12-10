https://ria.ru/20221210/oruzhie-1837676285.html

В США сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле

В США сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле - РИА Новости, 10.12.2022

В США сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле

Утечку американского оружия с Украины остановить невозможно, пишут в статье для издания The Hill политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T06:03

2022-12-10T06:03

2022-12-10T11:13

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Утечку американского оружия с Украины остановить невозможно, пишут в статье для издания The Hill политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен.Авторы материала подчеркнули, что вооружения, переданные США киевскому режиму, уже начали распространяться по другим странам, несмотря на то, что в октябре 2022 года Вашингтон обнародовал планы, направленные на предотвращение утечки оружия за пределы границы Украины.В публикации отмечается, что отследить и убедиться в том, что Украина не сможет использовать какой-нибудь самолет или ракетную систему, чтобы втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией, очень сложно. Сделать то же самое с миллионами единиц легкого и стрелкового оружия совершенно невозможно, потому что боевые действия не позволяют Вашингтону отправить своих экспертов на места, чтобы те следили за оружием.Эксперты сравнили утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле: основная часть стейка возвращается обратно, но часть жира стекает вниз. "В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара", — гласит публикация.Ранее, 9 декабря, Белый дом объявил новый пакет оборонной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов. Он будет включать "новые возможности для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам", в том числе атакам беспилотников. В новый пакет помощи также войдут артиллерийские снаряды.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221210/nebenzya-1837666629.html

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украина, сша, нато, россия, в мире, оружие