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Российский дипломат высказался о последствиях "накачки" Украины оружием - РИА Новости, 10.12.2022
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Российский дипломат высказался о последствиях "накачки" Украины оружием
Российский дипломат высказался о последствиях "накачки" Украины оружием - РИА Новости, 10.12.2022
Российский дипломат высказался о последствиях "накачки" Украины оружием
Западу не удастся свалить на Россию вину за попадание в руки террористов оружия, поставляемого западными странами Украине, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T02:45
2022-12-10T05:18
украина
россия
донбасс
оон
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ООН, 10 дек – РИА Новости. Западу не удастся свалить на Россию вину за попадание в руки террористов оружия, поставляемого западными странами Украине, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.По его словам, в пятницу по теме заседания "Последствия накачки Украины оружием" западные дипломаты "не выдавили из себя ни слова"."И это несмотря на приведенные факты и свидетельства. Вам просто нечего на это сказать. Поэтому вы продолжаете использовать нарратив, сводящийся к повторению одних и тех же тезисов на каждом заседании", - подчеркнул Полянский."По вашей картине мира во всем и всегда виновата Россия. Других объяснений у вас уже давно нет", - отметил он.Как указал первый зампостпреда, в этой своей слепоте и глухоте Запад продолжает курс, который может привести к последствиям глобального масштаба. "Это стало еще более очевидным после сегодняшнего заседания", - предупредил он."Так вот, дамы и господа, хочу подчеркнуть, что вам не удастся свалить на Россию вину за то, что украинские каратели из вашего оружия убивали и продолжают убивать мирное население Донбасса, которое они терроризировали с 2014 года, а также за то, что из-за процветающей коррупции украинских, европейских и американских чиновников оружие с Украины оказывается в руках международных террористов и помогает разжигать конфликты в других регионах мира и убивать там мирных жителей", - заключил Полянский.
https://ria.ru/20221210/nebenzya-1837666629.html
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украина, россия, донбасс, оон
Украина, Россия, Донбасс, ООН
02:45 10.12.2022 (обновлено: 05:18 10.12.2022)
 
Российский дипломат высказался о последствиях "накачки" Украины оружием

Полянский: Западу не свалить на Россию вину за попадание оружия с Украины к террористам

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 дек – РИА Новости. Западу не удастся свалить на Россию вину за попадание в руки террористов оружия, поставляемого западными странами Украине, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, в пятницу по теме заседания "Последствия накачки Украины оружием" западные дипломаты "не выдавили из себя ни слова".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
01:25
Небензя: участие США в наведении украинского оружия будет иметь последствия
"И это несмотря на приведенные факты и свидетельства. Вам просто нечего на это сказать. Поэтому вы продолжаете использовать нарратив, сводящийся к повторению одних и тех же тезисов на каждом заседании", - подчеркнул Полянский.
"По вашей картине мира во всем и всегда виновата Россия. Других объяснений у вас уже давно нет", - отметил он.
Как указал первый зампостпреда, в этой своей слепоте и глухоте Запад продолжает курс, который может привести к последствиям глобального масштаба. "Это стало еще более очевидным после сегодняшнего заседания", - предупредил он.
"Так вот, дамы и господа, хочу подчеркнуть, что вам не удастся свалить на Россию вину за то, что украинские каратели из вашего оружия убивали и продолжают убивать мирное население Донбасса, которое они терроризировали с 2014 года, а также за то, что из-за процветающей коррупции украинских, европейских и американских чиновников оружие с Украины оказывается в руках международных террористов и помогает разжигать конфликты в других регионах мира и убивать там мирных жителей", - заключил Полянский.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
00:49
Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину
 
УкраинаРоссияДонбассООН
 
 
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