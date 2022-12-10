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На Украине заявили о сложностях в электроснабжении Одесской области - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/odessa-1837703235.html
На Украине заявили о сложностях в электроснабжении Одесской области
На Украине заявили о сложностях в электроснабжении Одесской области - РИА Новости, 10.12.2022
На Украине заявили о сложностях в электроснабжении Одесской области
Ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная, в городе отключены от света все потребители, кроме критической инфраструктуры, сообщила украинская... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T11:30
2022-12-10T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
дтэк
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная, в городе отключены от света все потребители, кроме критической инфраструктуры, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК."Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная.... Отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Уточняется, что в населенных пунктах области на данный момент происходят экстренные отключения.Ранее сообщалось о повреждении нескольких энергетических объектах в Одесской области.
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одесская область
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в мире, одесская область, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, ДТЭК
11:30 10.12.2022
 
На Украине заявили о сложностях в электроснабжении Одесской области

ДТЭК: в Одесской области электричеством снабжают только объекты критической инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная, в городе отключены от света все потребители, кроме критической инфраструктуры, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.
"Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная.... Отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Уточняется, что в населенных пунктах области на данный момент происходят экстренные отключения.
Ранее сообщалось о повреждении нескольких энергетических объектах в Одесской области.
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 11:27
СБУ пришла с обысками в храмы канонической УПЦ в Харькове
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаДТЭК
 
 
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