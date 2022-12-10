https://ria.ru/20221210/odessa-1837703235.html
На Украине заявили о сложностях в электроснабжении Одесской области
На Украине заявили о сложностях в электроснабжении Одесской области - РИА Новости, 10.12.2022
На Украине заявили о сложностях в электроснабжении Одесской области
Ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная, в городе отключены от света все потребители, кроме критической инфраструктуры, сообщила украинская... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T11:30
2022-12-10T11:30
2022-12-10T11:30
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одесская область
украина
дтэк
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная, в городе отключены от света все потребители, кроме критической инфраструктуры, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК."Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная.... Отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Уточняется, что в населенных пунктах области на данный момент происходят экстренные отключения.Ранее сообщалось о повреждении нескольких энергетических объектах в Одесской области.
https://ria.ru/20221210/obyski-1837702668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, ДТЭК
На Украине заявили о сложностях в электроснабжении Одесской области
ДТЭК: в Одесской области электричеством снабжают только объекты критической инфраструктуры