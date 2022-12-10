https://ria.ru/20221210/odessa-1837684665.html
В Одесской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры
В Одесской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 10.12.2022
В Одесской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одесской области Украины, тысячи абонентов остались без света, сообщили в городском совете Одессы. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T09:18
2022-12-10T09:18
2022-12-10T09:27
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одесской области Украины, тысячи абонентов остались без света, сообщили в городском совете Одессы."Повреждены объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Без света остались тысячи потребителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.Ранее сообщалось, что 10 декабря в Одессе не будет курсировать электротранспорт из-за лимита на потребление электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221210/trevoga-1837675622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф, одесса
В мире, Одесская область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Одесса
09:18 10.12.2022 (обновлено: 09:27 10.12.2022)
В Одесской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры
В Одессе тысячи абонентов остаются без света из-за повреждений объектов энергетики