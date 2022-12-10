https://ria.ru/20221210/obyski-1837702668.html

СБУ пришла с обысками в храмы канонической УПЦ в Харькове

СБУ пришла с обысками в храмы канонической УПЦ в Харькове - РИА Новости, 10.12.2022

СБУ пришла с обысками в храмы канонической УПЦ в Харькове

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить обыски в зданиях канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило издание "Общественное. Харьков". РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T11:27

2022-12-10T11:27

2022-12-10T15:39

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служба безопасности украины

украинская православная церковь

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить обыски в зданиях канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило издание "Общественное. Харьков"."С утра 10 декабря в харьковских церквях Украинской православной церкви начались обыски. На территории храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины", — говорится в Telegram-канале онлайн-СМИ.Советник Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в соцсетях уточнил, что контрразведывательные мероприятия проходят сразу на 14 объектах УПЦ. Среди них Свято-Покровский мужской монастырь; Свято-Благовещенский кафедральный собор, Свято-Казанский храм, храм иконы "Взыскание погибших", Свято-Успенский храм, Свято-Петро-Павловский храм, Свято-Николаевский храм, Свято-Валентиновский храм, Ольгинский храм, храм Царицы Тамары, Свято-Архангело-Михайловский храм, храм Георгия Победоносца, Свято-Владимирский храм, а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии.Как утверждает Абдула, действия проводятся, чтобы "обезопасить население от провокаций и терактов" и для "выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности".Украинские силовики ранее приходили с такими целями в Свято-Покровский кафедральный собор в Борисполе, в Киево-Печерскую лавру, а также в два монастыря в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Как отмечалось, допрошены более 50 человек, найдена "пророссийская литература". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, "обличающие украинских раскольников". Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. С начала российской военной операции участились случаи преследования духовенства и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата.

https://ria.ru/20221205/odessa-1836443267.html

https://ria.ru/20221126/obysk-1834405476.html

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837315070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, харьковская область, россия, служба безопасности украины, украинская православная церковь