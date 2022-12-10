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СБУ пришла с обысками в храмы канонической УПЦ в Харькове - РИА Новости, 10.12.2022
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СБУ пришла с обысками в храмы канонической УПЦ в Харькове
СБУ пришла с обысками в храмы канонической УПЦ в Харькове - РИА Новости, 10.12.2022
СБУ пришла с обысками в храмы канонической УПЦ в Харькове
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить обыски в зданиях канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило издание "Общественное. Харьков". РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T11:27
2022-12-10T15:39
украина
харьковская область
россия
служба безопасности украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить обыски в зданиях канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило издание "Общественное. Харьков"."С утра 10 декабря в харьковских церквях Украинской православной церкви начались обыски. На территории храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины", — говорится в Telegram-канале онлайн-СМИ.Советник Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в соцсетях уточнил, что контрразведывательные мероприятия проходят сразу на 14 объектах УПЦ. Среди них Свято-Покровский мужской монастырь; Свято-Благовещенский кафедральный собор, Свято-Казанский храм, храм иконы "Взыскание погибших", Свято-Успенский храм, Свято-Петро-Павловский храм, Свято-Николаевский храм, Свято-Валентиновский храм, Ольгинский храм, храм Царицы Тамары, Свято-Архангело-Михайловский храм, храм Георгия Победоносца, Свято-Владимирский храм, а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии.Как утверждает Абдула, действия проводятся, чтобы "обезопасить население от провокаций и терактов" и для "выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности".Украинские силовики ранее приходили с такими целями в Свято-Покровский кафедральный собор в Борисполе, в Киево-Печерскую лавру, а также в два монастыря в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Как отмечалось, допрошены более 50 человек, найдена "пророссийская литература". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, "обличающие украинских раскольников". Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. С начала российской военной операции участились случаи преследования духовенства и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата.
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украина, харьковская область, россия, служба безопасности украины, украинская православная церковь
Украина, Харьковская область, Россия, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь
11:27 10.12.2022 (обновлено: 15:39 10.12.2022)
 
СБУ пришла с обысками в храмы канонической УПЦ в Харькове

СБУ начала проводить обыски на объектах канонической УПЦ в Харькове

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить обыски в зданиях канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило издание "Общественное. Харьков".
"С утра 10 декабря в харьковских церквях Украинской православной церкви начались обыски. На территории храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины", — говорится в Telegram-канале онлайн-СМИ.
Одесса - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 15:52
СМИ сообщили об обысках в мэрии Одессы
Советник Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в соцсетях уточнил, что контрразведывательные мероприятия проходят сразу на 14 объектах УПЦ. Среди них Свято-Покровский мужской монастырь; Свято-Благовещенский кафедральный собор, Свято-Казанский храм, храм иконы "Взыскание погибших", Свято-Успенский храм, Свято-Петро-Павловский храм, Свято-Николаевский храм, Свято-Валентиновский храм, Ольгинский храм, храм Царицы Тамары, Свято-Архангело-Михайловский храм, храм Георгия Победоносца, Свято-Владимирский храм, а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии.
Как утверждает Абдула, действия проводятся, чтобы "обезопасить население от провокаций и терактов" и для "выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности".
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск у епископа Тернопольской епархии канонической Украинской православной церкви, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза) - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 08:56
СБУ провела обыск у ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ
Украинские силовики ранее приходили с такими целями в Свято-Покровский кафедральный собор в Борисполе, в Киево-Печерскую лавру, а также в два монастыря в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Как отмечалось, допрошены более 50 человек, найдена "пророссийская литература". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, "обличающие украинских раскольников". Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. С начала российской военной операции участились случаи преследования духовенства и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 18:50Специальная военная операция на Украине
СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией
 
УкраинаХарьковская областьРоссияСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
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