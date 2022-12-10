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Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.12.2022
Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 204 единицы различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T09:26
2022-12-10T09:26
2022-12-10T09:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 204 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Выпустив 204 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Широкая Балка, Троицкое, Горловка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Харцызск.Отмечается, что были повреждены 24 домостроения в Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, Александровке и Светлодарске, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, донецк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка
Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 204 боеприпаса