https://ria.ru/20221210/obstrel-1837739841.html

Школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ Сватово из HIMARS

Школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ Сватово из HIMARS - РИА Новости, 10.12.2022

Школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ Сватово из HIMARS

Коррекционная школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Сватово из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T15:44

2022-12-10T15:44

2022-12-10T16:01

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сватово

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Коррекционная школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Сватово из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела город Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено три ракеты) повреждения получила коррекционная школа-интернат", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Сватово украинскими войсками с применением ракет из РСЗО HIMARS.Сватово в ЛНР регулярно обстреливается со стороны украинских войск из различного вида артиллерийских орудий.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221210/obstrel-1837679825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, сватово, сцкк, происшествия