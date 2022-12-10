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Школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ Сватово из HIMARS - РИА Новости, 10.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/obstrel-1837739841.html
Школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ Сватово из HIMARS
Школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ Сватово из HIMARS - РИА Новости, 10.12.2022
Школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ Сватово из HIMARS
Коррекционная школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Сватово из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:44
2022-12-10T16:01
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Коррекционная школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Сватово из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела город Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено три ракеты) повреждения получила коррекционная школа-интернат", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Сватово украинскими войсками с применением ракет из РСЗО HIMARS.Сватово в ЛНР регулярно обстреливается со стороны украинских войск из различного вида артиллерийских орудий.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221210/obstrel-1837679825.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, сватово, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, СЦКК, Происшествия
15:44 10.12.2022 (обновлено: 16:01 10.12.2022)
 
Школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ Сватово из HIMARS

Коррекционная школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ Сватово из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Коррекционная школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Сватово из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела город Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено три ракеты) повреждения получила коррекционная школа-интернат", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Сватово украинскими войсками с применением ракет из РСЗО HIMARS.
Сватово в ЛНР регулярно обстреливается со стороны украинских войск из различного вида артиллерийских орудий.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСватовоСЦККПроисшествия
 
 
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