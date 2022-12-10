https://ria.ru/20221210/obstrel-1837725776.html
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР из артиллерии и минометов
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР из артиллерии и минометов - РИА Новости, 10.12.2022
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР из артиллерии и минометов
Украинские войска обстреляли Широкую Балку, Майорск и Каштановое, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 152... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T14:19
2022-12-10T14:19
2022-12-10T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Широкую Балку, Майорск и Каштановое, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 11.50 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 12.08 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221210/stantsiya-1837716008.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_129:0:2640:1883_1920x0_80_0_0_74c7803ffd77bd2fafba7632e649d4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР из артиллерии и минометов
Украинские войска обстреляли Широкую Балку, Майорск и Каштановое из артиллерии и минометов