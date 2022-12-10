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ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР из артиллерии и минометов - РИА Новости, 10.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/obstrel-1837725776.html
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР из артиллерии и минометов
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР из артиллерии и минометов - РИА Новости, 10.12.2022
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР из артиллерии и минометов
Украинские войска обстреляли Широкую Балку, Майорск и Каштановое, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 152... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T14:19
2022-12-10T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Широкую Балку, Майорск и Каштановое, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 11.50 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 12.08 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:19 10.12.2022
 
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР из артиллерии и минометов

Украинские войска обстреляли Широкую Балку, Майорск и Каштановое из артиллерии и минометов

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Широкую Балку, Майорск и Каштановое, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 11.50 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 12.08 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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