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Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером

Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером - РИА Новости, 10.12.2022

Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка в пятницу вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T08:05

2022-12-10T08:05

2022-12-10T09:28

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка в пятницу вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.В пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка."Поступила информация о жертве вчерашнего вечернего обстрела Ворошиловского района Донецка. В доме частного сектора, который был полностью уничтожен в результате прямого попадания, обнаружен труп мужчины", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221210/nebenzya-1837664846.html

донецк

донецкая народная республика

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Последствия обстрела Донецка украинскими военными В результате обстрела Ворошиловского района Донецка разрушен частный дом на улице Ватутина, поврежден газопровод, на месте работают экстренный службы. Также верхние этажи многоэтажного дома в Донецке частично разрушены после прямого попадания "Града" во время обстрела со стороны ВСУ, спасатели ищут пострадавших. 2022-12-10T08:05 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, алексей кулемзин (донецк), сцкк