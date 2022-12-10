Рейтинг@Mail.ru
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/obstrel-1837679825.html
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером - РИА Новости, 10.12.2022
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка в пятницу вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T08:05
2022-12-10T09:28
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837683100_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60a860f3db76f04d04de75b54839cffc.jpg
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка в пятницу вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.В пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка."Поступила информация о жертве вчерашнего вечернего обстрела Ворошиловского района Донецка. В доме частного сектора, который был полностью уничтожен в результате прямого попадания, обнаружен труп мужчины", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221210/nebenzya-1837664846.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела Донецка украинскими военными
В результате обстрела Ворошиловского района Донецка разрушен частный дом на улице Ватутина, поврежден газопровод, на месте работают экстренный службы. Также верхние этажи многоэтажного дома в Донецке частично разрушены после прямого попадания "Града" во время обстрела со стороны ВСУ, спасатели ищут пострадавших.
2022-12-10T08:05
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837683100_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_01ec4eda7e3b40f9c5897867d8841c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
08:05 10.12.2022 (обновлено: 09:28 10.12.2022)
 
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером

При обстреле украинскими войсками Донецка в пятницу вечером погиб мирный житель

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка в пятницу вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка.
"Поступила информация о жертве вчерашнего вечернего обстрела Ворошиловского района Донецка. В доме частного сектора, который был полностью уничтожен в результате прямого попадания, обнаружен труп мужчины", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 00:58
Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала