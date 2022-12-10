https://ria.ru/20221210/obstrel-1837679825.html
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером - РИА Новости, 10.12.2022
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка в пятницу вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T08:05
2022-12-10T08:05
2022-12-10T09:28
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка в пятницу вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.В пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка."Поступила информация о жертве вчерашнего вечернего обстрела Ворошиловского района Донецка. В доме частного сектора, который был полностью уничтожен в результате прямого попадания, обнаружен труп мужчины", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия обстрела Донецка украинскими военными
В результате обстрела Ворошиловского района Донецка разрушен частный дом на улице Ватутина, поврежден газопровод, на месте работают экстренный службы. Также верхние этажи многоэтажного дома в Донецке частично разрушены после прямого попадания "Града" во время обстрела со стороны ВСУ, спасатели ищут пострадавших.
2022-12-10T08:05
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PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
08:05 10.12.2022 (обновлено: 09:28 10.12.2022)
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ в пятницу вечером
При обстреле украинскими войсками Донецка в пятницу вечером погиб мирный житель