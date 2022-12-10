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В результате обстрелов Новопскова разрушен жилой дом - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/novopskov-1837678407.html
В результате обстрелов Новопскова разрушен жилой дом
В результате обстрелов Новопскова разрушен жилой дом - РИА Новости, 10.12.2022
В результате обстрелов Новопскова разрушен жилой дом
Один жилой дом разрушен, еще три повреждены при обстреле Новопскова, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T07:31
2022-12-10T17:24
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Один жилой дом разрушен, еще три повреждены при обстреле Новопскова, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрелов... в населенном пункте Новопсков разрушен один жилой дом, ещё три дома повреждено. Дополнительная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что в пятницу в 23.05 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Новопсков, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20221210/novopskov-1837661321.html
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луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК
07:31 10.12.2022 (обновлено: 17:24 10.12.2022)
 
В результате обстрелов Новопскова разрушен жилой дом

В результате обстрелов Новопскова один жилой дом разрушен, еще три повреждены

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Новопсков (ЛНР)
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Новопсков (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Новопсков (ЛНР)
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Один жилой дом разрушен, еще три повреждены при обстреле Новопскова, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрелов... в населенном пункте Новопсков разрушен один жилой дом, ещё три дома повреждено. Дополнительная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Новопсков (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 00:18Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли удар по Новопскову из РСЗО HIMARS
Ранее представительство сообщало, что в пятницу в 23.05 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Новопсков, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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