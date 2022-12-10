https://ria.ru/20221210/novopskov-1837678407.html

В результате обстрелов Новопскова разрушен жилой дом

В результате обстрелов Новопскова разрушен жилой дом - РИА Новости, 10.12.2022

В результате обстрелов Новопскова разрушен жилой дом

Один жилой дом разрушен, еще три повреждены при обстреле Новопскова, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T07:31

2022-12-10T07:31

2022-12-10T17:24

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Один жилой дом разрушен, еще три повреждены при обстреле Новопскова, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрелов... в населенном пункте Новопсков разрушен один жилой дом, ещё три дома повреждено. Дополнительная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что в пятницу в 23.05 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Новопсков, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20221210/novopskov-1837661321.html

луганская народная республика

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