https://ria.ru/20221210/novopskov-1837661321.html

Украинские войска нанесли удар по Новопскову из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Новопскову из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.12.2022

Украинские войска нанесли удар по Новопскову из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Новопсков в Луганской Народной Республике, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T00:18

2022-12-10T00:18

2022-12-10T00:18

специальная военная операция на украине

сша

луганская народная республика

украина

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новопсков в Луганской Народной Республике, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221206/lnr-1836736876.html

сша

луганская народная республика

украина

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сша, луганская народная республика, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin