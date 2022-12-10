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Украинские войска нанесли удар по Новопскову из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/novopskov-1837661321.html
Украинские войска нанесли удар по Новопскову из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Новопскову из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.12.2022
Украинские войска нанесли удар по Новопскову из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Новопсков в Луганской Народной Республике, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T00:18
2022-12-10T00:18
специальная военная операция на украине
сша
луганская народная республика
украина
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новопсков в Луганской Народной Республике, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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сша
луганская народная республика
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сша, луганская народная республика, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, США, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
00:18 10.12.2022
 
Украинские войска нанесли удар по Новопскову из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Новопскову три ракеты из РСЗО HIMARS

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новопсков в Луганской Народной Республике, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23.05 (совпадает с мск) по населенному пункту Новопсков с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Старобельск (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 17:17Специальная военная операция на Украине
Три человека пострадали при обстреле из HIMARS Старобельска в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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