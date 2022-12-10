https://ria.ru/20221210/nebenzya-1837667983.html

Небензя поинтересовался, кто на самом деле противостоит России на Украине

Небензя поинтересовался, кто на самом деле противостоит России на Украине - РИА Новости, 10.12.2022

Небензя поинтересовался, кто на самом деле противостоит России на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза задал вопрос, украинцы ли противостоят российской армии на поле боя. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T01:54

2022-12-10T01:54

2022-12-10T01:55

василий небензя

украина

россия

вашингтон (штат)

нато

оон

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ООН, 10 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза задал вопрос, украинцы ли противостоят российской армии на поле боя."Если добавить к ним миллиарды долларов, обещанные или уже выделенные Евросоюзом и Великобританией, то становится ясно, что на вооружение и помощь Украины менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО", - добавил он.По его словам, помимо поставок оружия США и НАТО еще и снабжают киевский режим разведданными, в том числе со спутников, обеспечивают украинские подразделения интернет-связью, осуществляют их подготовку и инструктаж."Если же к этому добавить тысячи, если не десятки тысяч, иностранных наёмников и сотрудников ЧВК, о наличии которых мы узнаём по их трупам и переговорам в радиоэфире, возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране? Одно можно сказать точно: без упомянутой западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились, и это признают сами лидеры преступного киевского режима", - заключил постпред.

https://ria.ru/20221210/nebenzya-1837666629.html

украина

россия

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василий небензя, украина, россия, вашингтон (штат), нато, оон