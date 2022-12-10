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Небензя поинтересовался, кто на самом деле противостоит России на Украине - РИА Новости, 10.12.2022
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Небензя поинтересовался, кто на самом деле противостоит России на Украине
Небензя поинтересовался, кто на самом деле противостоит России на Украине - РИА Новости, 10.12.2022
Небензя поинтересовался, кто на самом деле противостоит России на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза задал вопрос, украинцы ли противостоят российской армии на поле боя. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T01:54
2022-12-10T01:55
василий небензя
украина
россия
вашингтон (штат)
нато
оон
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ООН, 10 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза задал вопрос, украинцы ли противостоят российской армии на поле боя."Если добавить к ним миллиарды долларов, обещанные или уже выделенные Евросоюзом и Великобританией, то становится ясно, что на вооружение и помощь Украины менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО", - добавил он.По его словам, помимо поставок оружия США и НАТО еще и снабжают киевский режим разведданными, в том числе со спутников, обеспечивают украинские подразделения интернет-связью, осуществляют их подготовку и инструктаж."Если же к этому добавить тысячи, если не десятки тысяч, иностранных наёмников и сотрудников ЧВК, о наличии которых мы узнаём по их трупам и переговорам в радиоэфире, возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране? Одно можно сказать точно: без упомянутой западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились, и это признают сами лидеры преступного киевского режима", - заключил постпред.
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василий небензя, украина, россия, вашингтон (штат), нато, оон
Василий Небензя, Украина, Россия, Вашингтон (штат), НАТО, ООН
01:54 10.12.2022 (обновлено: 01:55 10.12.2022)
 
Небензя поинтересовался, кто на самом деле противостоит России на Украине

Постпред Небензя задал вопрос в Совбезе ООН, украинцы ли противостоят российской армии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза задал вопрос, украинцы ли противостоят российской армии на поле боя.
"Столь масштабная военная поддержка, наверное, не оказывалась ни одному государству в истории. Посудите сами: совокупный объем военной помощи одного Вашингтона Киеву, по данным американского Центра международной политики, только с февраля по начало октября этого года составил 40 миллиардов долларов", - сказал Небензя.
"Если добавить к ним миллиарды долларов, обещанные или уже выделенные Евросоюзом и Великобританией, то становится ясно, что на вооружение и помощь Украины менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО", - добавил он.
По его словам, помимо поставок оружия США и НАТО еще и снабжают киевский режим разведданными, в том числе со спутников, обеспечивают украинские подразделения интернет-связью, осуществляют их подготовку и инструктаж.
"Если же к этому добавить тысячи, если не десятки тысяч, иностранных наёмников и сотрудников ЧВК, о наличии которых мы узнаём по их трупам и переговорам в радиоэфире, возникает резонный вопрос: украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране? Одно можно сказать точно: без упомянутой западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились, и это признают сами лидеры преступного киевского режима", - заключил постпред.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
01:25
Небензя: участие США в наведении украинского оружия будет иметь последствия
 
Василий НебензяУкраинаРоссияВашингтон (штат)НАТОООН
 
 
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