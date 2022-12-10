https://ria.ru/20221210/nebenzya-1837663654.html
Небензя заявил о поставках оружия, направляемого Киеву, в третьи страны
Небензя заявил о поставках оружия, направляемого Киеву, в третьи страны - РИА Новости, 10.12.2022
Небензя заявил о поставках оружия, направляемого Киеву, в третьи страны
Контрабанда поставляемого Киеву оружия в третьи страны растет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T00:45
2022-12-10T00:45
2022-12-10T01:29
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ООН, 10 дек – РИА Новости. Контрабанда поставляемого Киеву оружия в третьи страны растет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Темой, из-за которой Россия попросила проведение данного заседания, он назвал "последствия растущих контрабандных поставок оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара для международного мира и безопасности".
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киев, украина, василий небензя, россия, оон
Киев, Украина, Василий Небензя, Россия, ООН
00:45 10.12.2022 (обновлено: 01:29 10.12.2022)
Небензя заявил о поставках оружия, направляемого Киеву, в третьи страны
Небензя: контрабандные поставки оружия, направляемого Украине, в третьи страны растут