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Небензя заявил о поставках оружия, направляемого Киеву, в третьи страны - РИА Новости, 10.12.2022
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Небензя заявил о поставках оружия, направляемого Киеву, в третьи страны
Небензя заявил о поставках оружия, направляемого Киеву, в третьи страны - РИА Новости, 10.12.2022
Небензя заявил о поставках оружия, направляемого Киеву, в третьи страны
Контрабанда поставляемого Киеву оружия в третьи страны растет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 10.12.2022
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киев
украина
василий небензя
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ООН, 10 дек – РИА Новости. Контрабанда поставляемого Киеву оружия в третьи страны растет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Темой, из-за которой Россия попросила проведение данного заседания, он назвал "последствия растущих контрабандных поставок оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара для международного мира и безопасности".
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киев, украина, василий небензя, россия, оон
Киев, Украина, Василий Небензя, Россия, ООН
00:45 10.12.2022 (обновлено: 01:29 10.12.2022)
 
Небензя заявил о поставках оружия, направляемого Киеву, в третьи страны

Небензя: контрабандные поставки оружия, направляемого Украине, в третьи страны растут

© AP Photo / Jason DeCrowПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Jason DeCrow
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 дек – РИА Новости. Контрабанда поставляемого Киеву оружия в третьи страны растет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Темой, из-за которой Россия попросила проведение данного заседания, он назвал "последствия растущих контрабандных поставок оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара для международного мира и безопасности".
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
00:49
Замгенсека ООН призвала следить за поставками вооружений на Украину
 
КиевУкраинаВасилий НебензяРоссияООН
 
 
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