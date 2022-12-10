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В Турции заявили о планах НАТО по экспансии на Кавказ - РИА Новости, 10.12.2022
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В Турции заявили о планах НАТО по экспансии на Кавказ
В Турции заявили о планах НАТО по экспансии на Кавказ - РИА Новости, 10.12.2022
В Турции заявили о планах НАТО по экспансии на Кавказ
Североатлантический альянс планирует расширить свои пределы за счет балканских государств и Закавказья, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:58
2022-12-10T17:27
политика
нато
евросоюз
турция
украина
россия
босния
черногория
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс планирует расширить свои пределы за счет балканских государств и Закавказья, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир.Колумнист напомнил, что НАТО фактически сделала зависимой от себя Украину. В организацию также намерены вступить Финляндия и Швеция — две страны уже де-факто стали частью альянса, хотя Турция продолжает возражать, отметил автор."Дальнейший процесс будет главным образом идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, состоящих в тесном контакте с Россией", — спрогнозировал он.По словам Оздемира, об этом свидетельствуют два важных саммита НАТО и Евросоюза, состоявшихся недавно. Первый прошел в Бухаресте на прошлой неделе. На нем помимо представителей от Украины присутствовали также чиновники из Молдовы, Грузии, Боснии и Герцеговины.Журналист убежден, что принятие этих государств в ряды Североатлантического альянса и ЕС входит в число важнейших ближайших целей Запада. Такую стратегию подтвердил второй саммит, который прошел в Тиране в начале недели, считает обозреватель. На него пригласили не входящих в Евросоюз Сербию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Северную Македонию и Черногорию. По мнению Оздемира, присутствие на мероприятии лидеров стран ЕС и государств Балканского полуострова должно было стать "сигналом о единстве".В Москве неоднократно отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию в постсоветское пространство путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности ни одной из сторон, поскольку военный блок ведет себя агрессивно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, нато, евросоюз, турция, украина, россия, босния, черногория, северная македония, молдавия, грузия, албания, европа
Политика, НАТО, Евросоюз, Турция, Украина, Россия, Босния, Черногория, Северная Македония, Молдавия, Грузия, Албания, Европа
15:58 10.12.2022 (обновлено: 17:27 10.12.2022)
 
В Турции заявили о планах НАТО по экспансии на Кавказ

Обозреватель Evrensel Оздемир пишет, что НАТО хочет расшириться за счет Балкан и Кавказа

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс планирует расширить свои пределы за счет балканских государств и Закавказья, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир.
Колумнист напомнил, что НАТО фактически сделала зависимой от себя Украину. В организацию также намерены вступить Финляндия и Швеция — две страны уже де-факто стали частью альянса, хотя Турция продолжает возражать, отметил автор.
"Дальнейший процесс будет главным образом идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, состоящих в тесном контакте с Россией", — спрогнозировал он.
По словам Оздемира, об этом свидетельствуют два важных саммита НАТО и Евросоюза, состоявшихся недавно. Первый прошел в Бухаресте на прошлой неделе. На нем помимо представителей от Украины присутствовали также чиновники из Молдовы, Грузии, Боснии и Герцеговины.
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Журналист убежден, что принятие этих государств в ряды Североатлантического альянса и ЕС входит в число важнейших ближайших целей Запада. Такую стратегию подтвердил второй саммит, который прошел в Тиране в начале недели, считает обозреватель. На него пригласили не входящих в Евросоюз Сербию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Северную Македонию и Черногорию. По мнению Оздемира, присутствие на мероприятии лидеров стран ЕС и государств Балканского полуострова должно было стать "сигналом о единстве".

"Расширение антироссийского фронта через Украину приоткрыло двери для ограничения ее зон влияния. Можно ясно видеть, что продолжающиеся по нескольким направлениям ходы по ограничению зон влияния России и Китая в Европе приведут к новой напряженности", — предположил автор.

В Москве неоднократно отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию в постсоветское пространство путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности ни одной из сторон, поскольку военный блок ведет себя агрессивно.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаНАТОЕвросоюзТурцияУкраинаРоссияБоснияЧерногорияСеверная МакедонияМолдавияГрузияАлбанияЕвропа
 
 
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