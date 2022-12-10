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Россия передала Никарагуа 348,5 тонны муки для школьных обедов
Россия передала Никарагуа 348,5 тонны муки для школьных обедов - РИА Новости, 10.12.2022
Россия передала Никарагуа 348,5 тонны муки для школьных обедов
Власти России передали Никарагуа 348,5 тонны муки для поддержки программы школьных обедов, сообщила российская дипмиссия. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T05:37
2022-12-10T05:37
2022-12-10T05:38
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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Власти России передали Никарагуа 348,5 тонны муки для поддержки программы школьных обедов, сообщила российская дипмиссия."Девятого декабря Россия пожертвовала 348,5 тонны муки, предназначенной для усиления программы школьных обедов в Никарагуа. В этом году Россия поставила 196 тонн подсолнечного масла и доставит еще один груз из 63,5 тонны муки", — говорится в сообщении в блоге дипмиссии.В 2021 году Россия в рамках поддержки школьного питания поставила в Никарагуа 1892 тонны пшеничной муки и 787 тонн подсолнечного масла. По словам представителя Всемирной продовольственной программы ООН в Никарагуа Джорджии Тестолин, объем российской поддержки Никарагуа через эту структуру в 2019-2023 годах составит 11 миллионов долларов.
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05:37 10.12.2022 (обновлено: 05:38 10.12.2022)
Россия передала Никарагуа 348,5 тонны муки для школьных обедов
Власти России передали Никарагуа 348,5 тонны муки для поддержки программы школьных обедов