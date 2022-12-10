Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине
Гаврилица: Молдавия хранит газ в хранилищах на Украине, так как в Румынии они переполнены
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 дек – РИА Новости. Молдавия хранит сэкономленный газ в хранилищах на Украине, так как в Румынии они переполнены, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что минэнерго РФ займется вопросом хранения Молдавией части полученного из РФ газа на территории Украины.
"Молдавия является суверенным государством, и газ, который мы закупаем и за который платим, может храниться там, где мы решим. В нашей стране нет хранилищ природного газа. Определенное количество топлива мы храним в Румынии, но там хранилища практически заполнены, поэтому определенное количество мы храним на Украине", - цитирует молдавского премьера телеканал Vocea Basarabie ("Голос Бессарабии").
Она не назвала объемы хранящегося на Украине топлива, так как накануне было принято решение о засекречивании подобной информации.
Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан также в телеэфире заявил, что Кишинев хранит газ на Украине, благодаря теплой осени. По словам топ-менеджера, население осенью существенно экономило энергию, так как было тепло, а тарифы выросли, в связи с чем у "Молдовагаз" появилась возможность продать излишки газа компании "Энергоком", а та, в свою очередь, сама определяет, где хранить энергоресурсы.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
6 декабря, 14:16Жители Молдавии винят в энергокризисе Санду, показал опрос