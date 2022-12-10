https://ria.ru/20221210/moldaviya-1837745707.html

Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине

Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине - РИА Новости, 10.12.2022

Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине

Молдавия хранит сэкономленный газ в хранилищах на Украине, так как в Румынии они переполнены, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T16:35

2022-12-10T16:35

2022-12-10T16:35

экономика

наталья гаврилица

владимир путин

молдавия

украина

россия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 10 дек – РИА Новости. Молдавия хранит сэкономленный газ в хранилищах на Украине, так как в Румынии они переполнены, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что минэнерго РФ займется вопросом хранения Молдавией части полученного из РФ газа на территории Украины."Молдавия является суверенным государством, и газ, который мы закупаем и за который платим, может храниться там, где мы решим. В нашей стране нет хранилищ природного газа. Определенное количество топлива мы храним в Румынии, но там хранилища практически заполнены, поэтому определенное количество мы храним на Украине", - цитирует молдавского премьера телеканал Vocea Basarabie ("Голос Бессарабии").Она не назвала объемы хранящегося на Украине топлива, так как накануне было принято решение о засекречивании подобной информации.Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан также в телеэфире заявил, что Кишинев хранит газ на Украине, благодаря теплой осени. По словам топ-менеджера, население осенью существенно экономило энергию, так как было тепло, а тарифы выросли, в связи с чем у "Молдовагаз" появилась возможность продать излишки газа компании "Энергоком", а та, в свою очередь, сама определяет, где хранить энергоресурсы.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

https://ria.ru/20221205/gaz-1836422484.html

https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836663413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, наталья гаврилица, владимир путин, молдавия, украина, россия, газпром, молдовагаз